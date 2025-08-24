Почему стоит смотреть второй сезон «Миротворца»

Тут всё по-взрослому, как и любят фанаты DC.

Первый сезон «Миротворца» оказался, пожалуй, самой удивительной и необычной супергероикой на телевидении. В сериале удивляло вообще всё — от стартового танца под Do Ya Wanna Taste It до героя Джона Сины, который безжалостно убивал людей ради мира, а потом рыдал из-за проблем с отцом.

21 августа сериал вернулся, теперь уже в составе обновлённой киновселенной DC и с её столпами вроде наглого Зелёного Фонаря. Изменения ни капли не испортили шоу. Оно всё такое же провокационное и необычное.

«Миротворец»: главное о сериале

Название: «Миротворец» (Peacemaker).

Режиссёры: Джеймс Ганн, Алетеа Джонс, Грег Моттола.

Актёры: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма и другие.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

Второй сезон «Миротворца»: где смотреть?

21 августа на Max вышел первый эпизод. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 9 октября. Есть официальные русские озвучка и субтитры.

Миротворец убивает и закатывает

О сюжете второго сезона стоит говорить аккуратно, ведь первая же серия вмещает множество сюрпризов. Они начинаются уже в пересказе прошлой арки, где вместо опоздавшей на драку «Лиги Справедливости» показывают ту самую «Банду Справедливости» из недавнего «Супермена». Речь не просто о забавном камео: во вступлении высокомерный Зелёный Фонарь и очаровательная Орлица выдают одну из самых забавных и наглых сцен эпизода. Уже там чувствуется, что Джеймс Ганн не растерял чувство юмора и по-прежнему отменно генерирует «химию» между героями.

К слову, дела у этих героев плохи. После спасения мира они стали не легендами, а изгоями. Теперь в их душах сплошная тоска. Становится ещё хуже, когда депрессивный Миротворец забредает в карманную мультивселенную. Там его ждут трогательные, жестокие и совершенно безумные приключения.

Казалось бы, вышел лишь первый эпизод, однако событий в нём столько, что хватит на сезон. В 45 минут заключили глубинную боль и экшен, показали новые конфликты и довели героя до катарсиса, много раз удачно пошутили. Заодно показали много безумия. Кто-нибудь ожидал, что в сериале DC будет оргия? Причём неприкрытая, со всеми подробностями и болтающимися половыми органами. Если не посмотреть название, можно подумать, что это «Пацаны».

Другой пример — мультивселенная. Многие заслуженно недолюбливают формат альтернативных реальностей. Как переживать за героев, если они могут выскочить из другого мира? Однако Ганн снова справляется: в «Миротворце» мультивселенная порождает много драмы и безбашенного экшена. Ради такого приевшийся ход можно и простить.

Сражений в стартовом эпизоде хватает, и следить за ними интересно. Быть может, местами не хватает некоей однокадровости, уж слишком много в экшене перебивок. Но этот минус компенсируют хлёсткими ударами, эффектными приёмами и внутренним надрывом. Потому что герои дерутся не просто со злыми мужиками. Они в первую очередь бьются с самими собой.

В минусы запишу разве что новую открывающую сцену. Там другие трек и танец, однако до титров из первого сезона они недотягивают. Меньше динамики, стиля и хореографии. Но это мелочь, в остальном сериал по-прежнему замечательный. Он в меру забавный и безумный, лёгкий и трогательный, драйвовый и спокойный. Если любите необычную супергероику, пропускать такое не стоит.

Второй сезон «Миротворца»: стоит ли смотреть?

Да! Джеймс Ганн снова доказывает, что киновселенная DC может быть разной. Как и сам «Миротворец» от сцены к сцене отличается настроением. Но, как бы ни менялся сериал, смотреть его всегда интересно.

Оценка первой серии второго сезона «Миротворца» — 8,5 из 10.

Понравилось: