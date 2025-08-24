Ассистент режиссера «Эмили в Париже» умер на съемках

Ассистент режиссёра популярного сериала Netflix «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался в возрасте 47 лет прямо во время съёмок пятого сезона в Италии.

© Super.ru

Трагедия произошла 22 августа в Венеции, в легендарном отеле Danieli, где команда готовила новую сцену. Борелла внезапно потерял сознание, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Его смерть потрясла всю съёмочную группу.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной члена нашей семьи. Наши сердца сейчас с его близкими и родными», — заявили в Paramount Television Studios.

© Super.ru

Фанаты и актёры сериала в шоке: съёмки нового сезона немедленно приостановлены. Особенно тяжело известие далось команде, всего за несколько дней до трагедии главная актриса Лили Коллинз поделилась в Инстаграме (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первыми кадрами из нового сезона и назвала дату премьеры — 18 декабря.

В пятом сезоне зрителей ждут драма, карьерные потрясения и неожиданные повороты в отношениях героини. Однако гибель члена команды поставила проект на паузу и омрачила подготовку к премьере.

Создатель шоу Даррен Стар («Секс в большом городе») заверил поклонников: Париж останется в центре истории, а работа над сериалом продолжится, когда команда оправится от утраты.