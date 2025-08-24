Кустурица и Минаев обсудили кинематограф

Сербский режиссер Эмир Кустурица, автор фильма «Чёрная кошка, белый кот», принял участие в публичной дискуссии вместе с писателем, продюсером и телеведущим Сергеем Минаевым, где они обсудили вопросы кино, творчества и перспектив развития кинематографа.

Встреча состоялась 23 августа в московском кинотеатре «Художественный» и стала одной из самых заметных культурных событий этого лета. Мероприятие вызвало высокий интерес у любителей кино: все 500 мест были заняты в считанные минуты, что, по оценке организаторов, свидетельствует о продолжающемся интересе москвичей к интеллектуальному и авторскому кино.

В пресс-службе «Москино» подчеркнули, что у гостей события появился уникальный шанс узнать о перспективах российского и зарубежного кинематографа из уст известных экспертов. Кустурица, в частности, отметил влияние советской и российской культуры на мировое кино, подчеркнув ее значимость для развития авторского кинематографа, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что американский режиссер, актер, сценарист и обладатель четырех премий «Оскар» Вуди Аллен посетит Россию, чтобы поучаствовать в Московской международной неделе кино. Всего в нем примут участие свыше 80 зарубежных представителей из более чем 20 стран.