Топ-4 киностудий России, в которые можно сходить

«Кино в России — не только «важнейшее из искусств», но и живая хроника эпох, смены поколений, нравов, настроений и эстетик. Первые ленты — документальные сюжеты из жизни царской семьи — российские кинематографисты начали снимать спустя пару месяцев после знаменитых братьев Люмьер. А с развитием игрового кино в стране появились и коммерческие киностудии, скромно названные по фамилиям владельцев "А. Ханжонков и К" и "Скоморохов и К". С приходом советской власти кино вышло в авангард культурной жизни — а на карте СССР появились легендарные студии, определившие вектор развития национального кинематографа на десятилетия вперёд», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Когда в 90-е годы XX века я только открывал для себя мир путешествий и рабочих командировок, одна из поездок привела меня в Ялту. Курортный город, как и страна в целом, переживал экономический упадок – и как же контрастно на этом фоне выглядела костюмерная Ялтинской киностудии, где по вешалкам и полкам были рассыпаны бесценные сокровища – роскошные костюмы и редкий кинореквизит! Эмоции, пережитые там, я помню до сих пор. И хотя золотой век Ялтинской киностудии, к сожалению, остался в прошлом, предлагаю прогуляться по другим легендарным съёмочным площадкам страны.

«Мосфильм», Москва

Адрес: Мосфильмовская улица, 1.

Цены на экскурсии: индивидуальные и групповые, цена билета: от 780 рублей для школьников и 960 рублей – для взрослых.

В 1924 году на базе двух национализированных дореволюционных кинофабрик рождается современный «Мосфильм» – крупнейшая киностудия страны, в активе которой более 2500 фильмов. Здесь снимали почти всю советскую классику: «Броненосец Потёмкин», «Москва слезам не верит», «Асса», «Солярис» и «Сталкер», комедии Гайдая, картины Козакова, Захарова и Бондарчука.

Уютно расположившаяся на Воробьёвых горах студия занимает площадь небольшого парка и может предложить кинематографистам как «природные», так и «городские» локации. Мне больше всего нравятся натурные площадки «Старый Петербург» и «Старая Москва», воссоздающие исторический облик двух российских столиц.

А в музее при студии то и дело испытываешь «радость узнавания» – слишком уж тесно вплетены костюмы Труса, Балбеса и Бывалого, «Фердинант» из «Места встречи изменить нельзя» и миниатюра «Рабочего и колхозницы» из студийной заставки в культурный код российского кинозрителя.

Перед тем как бронировать экскурсию, стоит уточнить, не планируют ли в подходящие вам даты закрыть натурные площадки для съёмок – с одной стороны, это доказывает, что декорации вполне себе «живые» и действующие, но с другой – может немного подпортить впечатление от легендарной студии.

Спортивные фильмы, которые снимала студия: «Третий тайм» (1962 год), «Первая перчатка» (1946 год), «Право на прыжок» (1973 год), «Борец и клоун» (1957 год), «Хоккеисты» (1965 год).

Адрес: Каменноостровский проспект, 10.

Цены на экскурсии: групповые – от 500 рублей, индивидуальные – от 1000 рублей.

Почти камерная в сравнении с «Мосфильмом», киностудия «Ленфильм» тем не менее может похвастаться статусом старейшей в России. Именно здесь, в театре «Аквариум» (ныне павильон 4) состоялся первый в стране киносеанс – давали три картины братьев Люмьер. А уже к 1930-м студия «гремела» собственными проектами. Но, пожалуй, самые известные работы «Ленфильма» сняли заметно позже – это и «Гамлет» с «Королём Лиром», и лучшие в мире «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», и ставшие современной классикой «Особенности национальной охоты».

О съёмочном процессе, от первых драфтов сценария до выхода картины на экран, довольно увлекательно рассказывают на обзорной экскурсии по студии. Но лучше совместить её с другой программой – автобусно-пешеходным «Киноградом», в рамках которой сюжеты популярных картин «Ленфильма» как бы покидают павильоны и выходят в город – Петербург, Петроград, Ленинград.

Спортивные фильмы, которые снимала студия: «Вратарь» (1936 год), «Солистка балета» (1947 год), «Запасной игрок» (1954 год), «Удар! «Ещё удар!» (1968 год), «Ход белой королевы» (1971 год), «Гроссмейстер» (1972 год).

Свердловская киностудия, Екатеринбург

Адрес: проспект Ленина, 50 Ж.

Цены на экскурсии: от 350 рублей в будни и от 400 рублей – в выходные и праздники.

В отличие от столичных «коллег», Свердловская киностудия не может похвастать тысячами картин – но в моём личном списке симпатий занимает едва ли не первое место. Хотя кино на Урале снимали с начала XX века, датой рождения студии считается 1943 год, когда из Москвы и Ленинграда в Свердловск эвакуировали музеи, театры и кинотруппы – молодых талантливых артистов и постановщиков.

Так Свердловская киностудия получила свою главную звезду – Ярополка Лапшина, который снял здесь знаменитую «Угрюм-реку». Позже за статус «легенды» студии с Лапшиным поборется Алексей Балабанов, начинавший в Свердловске творческий путь к вершинам уже не советского, а российского кино. А в наши дни студия переживает полноценную перезагрузку – и это не метафора, а вполне официальный термин. В 2021 году студия объявила о перезапуске: стартовали съёмки новых игровых фильмов, открылась Школа кино.

Однако главное для нас как для кинолюбителей – Свердловская киностудия стала культурной институцией, то есть пошла по пути максимального сближения со зрителем. Здесь можно не просто пройтись по музейной экспозиции, но и погрузиться в кинопроцесс: пошуметь в шумотеку и тон-ателье, создать короткометражку в технике stop-motion и ощутить ту самую «магию кино» в киноаппаратной.

Спортивные фильмы, которые снимала студия: «Поражение после победы» (1988 год).

«Союзмультфильм», Москва

Адрес: академика Королёва, 21.

Цены на экскурсии: билет в «Союзмультклуб» – от 950 рублей, в «Союзмульпарк» – от 1000 рублей.

Легендарная студия мультипликации воспитала не одно поколение школьников – и продолжает тонко чувствовать время. «Союзмультфильм» не паразитирует на ностальгии, не замкнулся в себе, а уверенно перезапускает знаковые проекты и создаёт новых героев.

Окунуться в мир, который отказывается взрослеть, можно в «Союзмультклубе» – пространстве, где экскурсионная программа с почему-то слишком взрослым названием «Золотая коллекция киностудии «Союзмультфильм» дополнена действительно классными интерактивами, но самое главное – мастер-классом по анимации!

Так что, вдоволь нагулявшись по музейным залам и пересмотрев все серии «Ну, погоди!», довольные дети от пяти до 70 лет выходят со студии с собственным готовым мультфильмом. Если и этого покажется недостаточно, можно пройтись около получаса до мультимедийного павильона «Союзмультпарк» на ВДНХ – мне показалось, что там всё слишком уж «по мотивам», однако, справедливости ради, целевая аудитория парка всё же немного младше.

Мультфильмы о спорте: «Шайбу! Шайбу!» (1964 год), «Снежные дорожки» (1963 год), «Матч-реванш» (1968 год), «Метеор» на ринге» (1970 год), «Футбольные звёзды» (1974 год).