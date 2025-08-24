Хоррор от лица собаки «Хороший мальчик» выйдет в большой прокат

Кинокомпания IFC Films расширила прокат фильма ужасов «Хороший мальчик». Картина, снятая от лица собаки, выйдет в мировом прокате 3 октября.

© Чемпионат.com

Причиной расширения проката с ограниченного до полного связана с популярностью ленты. За шесть дней трейлер «Хорошего мальчика» на YouTube набрал 1,5 млн просмотров и тысячи комментариев. Кроме того, после выхода ролика количество запросов в Google «Умирает ли собака в фильме „Хороший мальчик“?» выросло более чем на две тысячи процентов.

«Хороший мальчик» расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.