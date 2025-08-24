«Жизнь по вызову. Фильм» вышел онлайн

23 августа состоялась цифровая премьера «Жизни по вызову. Фильм». Картина уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion

Фильм представляет собой продолжение одноимённого сериала с Павлом Прилучным («Мажор») в главной роли. По сюжету картины Александр Шмидт вступает в противоборство с международным преступным картелем, из-за чего сталкивается с серьёзными проблемами. Чтобы спасти своё агентство, герой находит новых покровителей.

Помимо Павла Прилучного, к своим ролям вернулись Лиза Моряк («Артек. Большое путешествие») и Анна Глаубэ («Сокровища гномов»). Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян, постановщик «Домовёнка Кузи» и «Онегина».