Зрители оценили второй сезон «Миротворца»

22 августа стартовал второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой. Многие зрители уже посмотрели первую серию продолжения и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes шоу получило 81% свежести.

Таким образом, начало второго сезона понравилось зрителям меньше, чем первый, — его рекомендовало к просмотру 87% зрителей. Шоу всё ещё хвалят за юмор и оригинальный сюжет. Многие также оценили игру Джона Сины, называя его актёрскую работу лучшей в карьере. При этом некоторые зрители ругают сериал за слишком большое количество нелепых шуток.

Что пишут зрители про начало второго сезона сериала «Миротворец»:

Второй сезон стоил трёх лет ожидания. Мой любимый сериал о супергероях вернулся.

Продолжение «Миротворца» начинается с потрясающего первого эпизода, и мне не терпится узнать, чем закончится история.

Режиссура была на высшем уровне в первом эпизоде. Каждый кадр был снят тщательно, освещение, ракурсы – всё было идеально продумано. Чувствуется, что режиссёр точно знает, чего хочет и как передать эмоции за кадром. Качество постановки высокое, и это заметно в мельчайших деталях. В первой серии также великолепный саундтрек.

Джон Сина идеален в роли Миротворца. Лучшая роль в его карьере.

Кажется, у меня началась усталость от Ганна, потому что я просто перестала считать его по-настоящему смешным. Первый сезон был довольно хорош. Но такое ощущение, что второй сезон слишком старается быть похожим на «Пацанов».

События второго сезона «Миротворца» разворачиваются уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC. Он лично занимается «Миротворцем», поэтому планка качества у шоу высокая.