Вышел трейлер нового сезона «Футурамы»

Сервис Hulu опубликовал свежий трейлер 13-го сезона культового мультсериала "Футурама".

В новом сезоне, как обещают создатели, Фраю предстоит бороться за любовь Лилы, а доктор Зойдберг вознесется на небеса.

К озвучке вернулись все основные актеры: Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш. Шоураннером по-прежнему выступает создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг.

Премьера назначена на середину сентября.

Проект об угодившем в далекое будущее доставщике пиццы, созданный Грейнингом и Дэвидом Коэном в 1999 году, в апреле 2013 года был закрыт после выхода седьмого сезона. Однако через десять лет был возрожден на Hulu.