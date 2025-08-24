Вышел трейлер нового сезона "Футурамы"
Сервис Hulu опубликовал свежий трейлер 13-го сезона культового мультсериала "Футурама".
В новом сезоне, как обещают создатели, Фраю предстоит бороться за любовь Лилы, а доктор Зойдберг вознесется на небеса.
К озвучке вернулись все основные актеры: Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш. Шоураннером по-прежнему выступает создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг.
Премьера назначена на середину сентября.
Проект об угодившем в далекое будущее доставщике пиццы, созданный Грейнингом и Дэвидом Коэном в 1999 году, в апреле 2013 года был закрыт после выхода седьмого сезона. Однако через десять лет был возрожден на Hulu.