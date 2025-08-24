Боевик «Никто 2» должен был снять российский режиссер

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у продюсера боевика «Никто 2» Келли МакКормик. Она рассказала, кто изначально должен был снять продолжение фильма с Бобом Оденкёрком.

По словам Маккормик, постановщиком должен был выступить автор фильма «Папа, сдохни» Кирилл Соколов. Незадолго до старта производства «Никто 2» он решил снимать другую картину и выбыл из проекта. В итоге его место занял Тимо Тьяджанто («Блуждающая тень»).

Мы довольно долго работали над «Никто 2» с другим режиссёром: Кириллом Соколовым. Пока мы получали зелёный свет, Кирилл решил снимать другой проект, и ему пришлось принять очень непростое решение. Оставалось восемь недель, когда мы все решили взять Тимо Тьяджанто, и он сразу же согласился. Мы даже переписали сценарий. Он с огромным уважением отнёсся к тому, что мы создали вместе, но при этом старался выйти за рамки привычного и придать фильму собственный голос. И в итоге он идеально подошёл для роли режиссёра.

«Никто 2» вышел в мировом прокате 14 августа. Картина продолжает историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.