Что известно о фильме «Эддингтон»

Осенью в российском кинопрокате стартует «Эддингтон» — современный вестерн от автора «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астера о противостоянии шерифа и мэра (а еще о состоянии нынешнего общества). В ролях — Хоакин Феникс, Эмма Стоун и любимчик интернета Педро Паскаль. Картину показали на Каннском фестивале весной 2025 года, в июле она вышла в мировой кинопрокат и появилась на зарубежных стримингах. В октябре 2025-го «Эддингтон» наконец доберется до России — «Лента.ру» рассказывает, когда его смотреть и чего от него ждать.

Главное о фильме

Оригинальное название: Eddington.

Возрастной рейтинг: 18+.

Год производства: 2025.

Страна: США, Финляндия.

Жанр: драма, черная комедия, неовестерн.

Студия: А24.

Режиссер и сценарист: Ари Астер.

Когда вышел: 16 мая 2025.

Покажут ли в России: да.

«Эддингтон» — полный абсурдных, трагикомичных и кровавых событий фильм о начале 2020-х. Пандемия COVID-19, протесты движения Black Lives Matter и инфоцыгане в соцсетях. Это история о том, как общество постепенно скатывается в безумие из обычного раздражения.

Картина получила смешанные отзывы от критиков — как в мире, так и в России. На сайте рецензий Rotten Tomatoes у нее 68 процентов свежести от критиков и 64 процента от зрителей.

Черная комедия в реальных исторических декорациях — несвойственный для Ари Астера жанр. Широкая публика знает его по хоррору «Солнцестояние» с Флоренс Пью и «Реинкарнации» с Тони Коллетт. Зато, как и в предыдущих работах Астера, каст фильма состоит из актеров первой величины.

Дата выхода

Мировая премьера «Эддингтона» состоялась 16 мая 2025 года на Каннском кинофестивале. Фильм показали на Сиднейском кинофестивале в Австралии в июне, на Международном кинофестивале Revelation и Международном кинофестивале Fantasia в июле. 18 июля лента добралась до кинотеатров США. В российский прокат картина выйдет через три месяца после этого.

9 октября 2025 года в России пройдет премьера фильма «Эддингтон».

За прокат отвечает компания Capella Film, которая, среди прочего, показывала в России фильмы «Достучаться до небес» и «Остров проклятых».

Сюжет

В центре событий — жизнь выдуманного американского городка Эддингтон, который находится в штате Нью-Мексико. На дворе май 2020 года, пандемия COVID-19 только набирает обороты, а потому ее масштаб и введенные меры профилактики — масочный режим и изоляция — многим кажутся надуманными.

Местный шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс) страдает от приступов астмы, поэтому маски его ужасно бесят. Еще больше его бесит местный либеральный мэр Тед Гарсия (Педро Паскаль), который поддерживает антиковидные меры правительства, собирается строить в городе центр по обработке данных на базе искусственного интеллекта и метит на второй срок. К тому же, когда-то Гарсия встречался с женой Кросса. В итоге Джо решает составить ему конкуренцию и тоже выдвигает свою кандидатуру на пост мэра.

В это же время депрессивная жена Кросса Луиза (Эмма Стоун) попадает под влияние сомнительного интернет-гуру (Остин Батлер), а ее мать Дон (Дирдри О’Коннелл) без конца пичкает дочь теориями заговора.

Тем временем коронавирус набирает силу, по всей стране вспыхивают протесты движения Black Lives Matter, а жители Эддингтона дружно начинают раскаиваться в том, что они белые. Это окончательно подрывает и без того расшатанную психику шерифа. В этот момент ироничный вестерн превращается в шутер — Джо решает устроить на улицах захолустного городка кровавую баню.

Актеры и роли

Хоакин Феникс («Джокер») — Джо Кросс, шериф городка Эддингтон, противник антиковидных мер, BLM и мэра Теда Гарсии;

Педро Паскаль («Одни из нас») — Тед Гарсия, либеральный мэр Эддингтона, баллотирующийся на второй срок при поддержке технологической компании, сторонник антиковидных мер;

Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») — Луиза Кросс, жена Джо, переживающая длительный депрессивный эпизод и увлеченная интернет-гуру;

Остин Батлер («Властелины воздуха») — Вернон Джефферсон Пик, радикальный лидер культа;

Дейрдре О'Коннелл («Пингвин») — Дон, мать Луизы. одержимая теориями заговора.

Помимо этого, в касте проекта — Люк Граймс («Йеллоустоун»), Майкл Уорд («Главарь»), Амели Хеферль («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Клифтон Коллинз-младший («Страна тигров») и другие.

Критика

Журналисты неоднозначно отнеслись к новинке Ари Астера. Критикуют ее в основном за то, что начало 2020-х — слишком недавнее время, чтобы оценивать его объективно. Хотя с субъективностью, пишет Тамара Ходова для Forbes, у Астера тоже все сложно. Очевидно, что автор поддерживает именно шерифа, а не либерального мэра, тогда как прочие герои ленты вообще кажутся сборной солянкой из стереотипов и архетипов, а не реальными людьми.

«Выводы Астера неутешительны — страна похожа на цирк и людям не на кого положиться. Они сражаются друг с другом, пока ситуацией управляет некоторая заинтересованная третья сторона», — Тамара Ходова, кинокритик.

По мнению журналиста Стаса Тыркина, Ари Астер наполнил «Эддингтон» всеми существующими в актуальной западной повестке темами. Он критикует как трампизм с его культом оружия, так и фальшь протестного движения, всепроникающие соцсети, насаждающие безумие, а заодно и интернет-культуру с ее теориями заговора и гуру-сектантами.

«Астер — мастер живописать сползание человека в безумие, но придать этому процессу "общественное звучание" у него, к сожалению, не получилось. Зрелище продолжительностью почти два с половиной часа вышло довольно бестолковым и пережаренным», — пишет Тыркин для РБК.

Ксения Рождественская в статье для The Blueprint указывает на то, что Ари Астеру в «Эддингтоне» никак не удается сфокусировать взгляд и объяснить, о чем же в конце концов эта работа.

«В разных интервью Астер говорит, что хотел снять фильм о столкновении разных "пузырей уверенности", а еще хотел показать, как виртуальная жизнь делает реальность менее реальной, а еще — как пандемия оборвала все связи со старым миром, а еще — что обе стороны этой идеологической войны ужасны, скучны, бессмысленны, и обе стороны делают то, чего от них хочет кто-то другой. Все эти идеи бродят по пустому "Эддингтону", не разговаривая друг с другом, соблюдая социальную дистанцию, тихо кашляя в медицинские маски и балаклавы», — отмечает критик.

К тому же журналисты говорят о чрезмерной затянутости картины. Лента идет два с половиной часа, причем повествование развивается очень медленно.

«Настоящего крейзи-контента тут, ну, прямо скажем, меньше, чем на одну серию великого "Кто есть Америка?" Саши Барона Коэна, где воукисты воевали с онанистами, а правые с веганами», — пишет Денис Виленкин из «Афиши Daily».

При этом критики однозначно хвалят игру Хоакина Феникса и изображение раздрая в американском обществе и не только — спустя пять лет так выглядит уже весь мир, констатируют они.

«Астер талантливо исследует Феникса-актера и позволяет ему побыть непредсказуемым, опасным, но в то же время неловким и неаккуратным. Кандидатом в мэры, который стремится уладить мироустройство окружающего трагифарса, а позже оказывается жертвой этого самого трагифарса, загнанным зверем со свистящей флягой», — указывает Виленкин.

