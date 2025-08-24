Начались съемки сериала о бандитах-гонщиках с Щеголевым и Ильяшенко

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

В Ярославле стартовали съемки сериала с рабочим названием «Доставка с гарантией». Производством занимается «Марс Медиа» по заказу РЕН ТВ и PREMIER.

По сюжету освободившийся из тюрьмы Макс Русанов (Максим Щеголев) снова берётся за криминальные перевозки, чтобы спасти брата-должника. Но угрозой становится и его босс Полина Лировская (Лукерья Ильяшенко), влюблённая в него. Чтобы избавиться от долгов и её навязчивости, Максу предстоит выполнить самую опасную миссию в жизни.

В главных ролях — звезда сериала «Сергий против нечисти» Лукерья Ильяшенко и Максим Щеголев, известный зрителю по сериалу «Карпов». Режиссер — Александр Касаткин, снявший «А.Л.Ж.И.Р.» и «Слушая тишину».

Сериал будет состоять из 8 серий по 48 минут.

Напомним, что вы также можете прочесть материал «Фильм «Батя 2. Дед» станет сериалом».