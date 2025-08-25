Режиссер Вуди Аллен назвал показы фильмов в кинозалах романтичными

Американский режиссер Вуди Аллен признался в беседе с НСН, что не любит онлайн-кинотеатры. Аллен объяснил, что ему не нравятся изменения в современной киноиндустрии. По словам режиссера, ему нравилось снимать фильмы, чтобы показывать их по всему миру. "И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде", — отметил кинематографист. Аллен заявил, что вырос в старомодных условиях, поэтому он любит ходить в кино "по старинке". "Однако со временем походы в кино устаревают. Например, в Нью-Йорке закрылись многие кинотеатры. Людям больше нравится смотреть фильмы в онлайне", — поделился режиссер. Аллен признался, что пытался снять пятисерийную картину для телевидения. По его мнению, получилось неинтересно. Режиссер не хотел бы делать это снова. 25 августа МИД Украины осудил американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино