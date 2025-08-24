Скончался актер Луиш Лукаш

24 августа ушел из жизни португальский артист, известный как Луиш Лукаш, актер театра, кино, ТВ и "мыльных опер", участник телешоу, артист озвучания и дубляжа.

© Российская Газета

В списке экранных работ Лукаша - более двухсот пунктов: он дебютировал на телевидении в начале 1970-х, его последний проект вышел в текущем году.

О смерти звезды сообщила на своих аккаунтах Португальская киноакадемия. Лукаш умер в госпитале от сердечного приступа.

Луиш Филиппе де Альмейда Лукаш родился в Лиссабоне. Окончил высшие актерские курсы в Национальной театральной академии, был одним из создателей своей театральной труппы и участником ряда других - в Teatro da Cornucópia, Produções Teatrais Lda. и Teatro da Graça. Работал на дубляже диснеевской анимации и мультсериалов. В частности его голосом в Португалии говорит Брейн из "Пинки и Брейна".