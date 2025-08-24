Продолжается работа над вторым сезоном «Высшей меры»

В Ярославле продолжаются съёмки второго сезона исторического детектива телеканала НТВ «Высшая мера». По сюжету Егору Таболину придётся разбираться в таинственной смерти бывшего учителя из Минска, которая окажется связана с похищением антикварного произведения искусства. Но Таболин не ожидает, что одно дело превратится в расследование целой серии убийств. Главные роли исполняют Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.

© Кино-Панк

В отпуске в Минске Егор Таболин (Александр Бухаров) случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон, которые он все уже подарил музею. Есть версия, что может быть похищена одна ценная икона. Впрочем, убийством занимается местное следствие. Когда уже в Ярославле похожим образом убивают местного ювелира, Таболин пытается объединить оба дела в одно, но нигде не находит поддержки. Однако упрямый Таболин не привык отступать…

