Доктор Дум обзаведется неожиданным союзником в «Мстителях: Судный день»

Известный киноинсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Доктор Дум в «Мстителях: Судный день» может получить неожиданного и могучего союзника. Если верить Снейдеру, помогать злодею будет Доктор Стрэндж.

© Чемпионат.com

Для фанатов комиксов это не удивление, поскольку в одной из арок, связанных с Думом и его битвой с героями, он создал собственный мир, в котором сделал вчерашних врагов своими слугами или союзниками. Так, к примеру, в «Секретных войнах» Человек-факел заменял Думу само солнце, а Существо он превратил в стену.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.