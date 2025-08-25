При создании киноадаптации литературного произведения важно кардинально перерабатывать его, иначе получится лишь иллюстрация, заявил НСН режиссер Александр Котт.

Современные кинематографисты, экранизируя классику, обращаются к проверенным первоисточникам, что говорит об отсутствии новых творческих идей, заявил специальному корреспонденту НСН режиссер Александр Котт.

«Классика проверена временем, она не устаревает. Мне кажется, когда нечего сказать сейчас, возвращаются к проверенным первоисточникам. Считаю, что такое число экранизаций и заявок на экранизации сегодня из-за отсутствия идей, из-за того, что забыли, что такое кино. Кино - это ни разу не литература. Пытаются возвратиться к классическим произведениям, проверенным временем, но получается либо иллюстрация текста, что бессмысленно, либо снимают новое произведения, и тогда зачем первоисточник. Я считаю, что экранизация убивает литературу и не спасает кино», - заявил он на Московской международной неделе кино.

Как подчеркнул режиссер, при создании экранизации важно перерабатывать литературное произведение в нечто новое. Удачным примером, по его словам, является картина «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина , которая произвела на него куда более сильное впечатление, чем роман Михаила Булгакова.

«Да простят меня умные люди, я считаю, что кино, которое вышло, гораздо интереснее, чем первоисточник. Оно новое, и я понимаю, про что это. Я, возможно, слишком рано читал роман в школе. Такого впечатления от прочтения, как от просмотра у меня не было. Есть и другие примеры. Я прочел "Заводной апельсин" Берджесса, он меня потряс. Потом Кубрик экранизировал роман, и это два разных произведения. Я - за экранизации, но против иллюстраций, и чтобы вещи называли своими именами. При этом понимаю некую пользу от происходящего. У меня ребенок пошел вместе с классом на "Онегина" Сарика Андреасяна, хоть так посмотрели, про что это произведение. Но я не считаю это экранизацией, это иллюстрация», - подчеркнул Котт.

Он также добавил, что личный опыт работы над экранизацией романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» стал катастрофой. По словам режиссера, при создании проекта он максимально держался за каждую реплику, и, считая Лермонтова гениальным писателем, скорее стремился создать не фильм, а оттиск литературной основы, что неправильно.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина по итогам первого полугодия 2025 года стал самым успешным российским проектом по сборам за рубежом, заработав более $1,2 миллиона. Как пояснила «Радиоточке НСН» один из продюсеров картины Наталия Клибанова, столь впечатляющие результаты связаны с брендом книги и ее автора, а также голливудской «картинкой».