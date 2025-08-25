Какие вызовы стоят перед российской анимацией

Зритель ждет проектов с российским культурным кодом, а индустрия рассчитывает на скорый расцвет взрослых мультфильмов с глубоким смыслом, выяснил спецкор НСН.

© nsn.fm

"Слёт аниматоров" в минувшие выходные собрал в Москве множество представителей индустрии, включая специалистов ведущих анимационных студий страны. В течение двух дней участники обсуждали главные проблемы отрасли.

Общеизвестно, что история российской анимации берет свое начало в 1906 году, когда балетмейстер Мариинского театра в Санкт-Петербурге Александр Ширяев поставил первый кукольный мультфильм. Современный же анимационный рынок страны достаточно молодой, уже есть успешные проекты, но в основном это контент для детской аудитории. При этом помимо студий-гигантов функционируют сегодня и инди-компании, и все пытаются предложить зрителю что-то новое, хотя достучаться до аудитории не так просто.

Время лайт-проектов

Первым на Слете выступил президент Ассоциации анимационного кино, продюсер, соавтор мультсериала «Смешарики» и основатель группы компаний «Рики» Илья Попов. Он отметил, что при запуске нового проекта сегодня лучше выбирать небольшой хронометраж и ориентироваться на размещение в интернете. Также лучше заранее продумать концепт мира и развития истории. При этом в качестве варианта темы для развития сюжета Попов посоветовал присмотреться к российскому национальному коду.

«Сейчас есть сильный запрос родительского общества на проекты, которые несут российский культурный код. Это не какое-то указание сверху, как государственная политика, а реальный интерес аудитории, который мы видим. Сейчас все кому ни лень сходили в сторону русских сказок попробовали в том или ином формате их экранизировать, переосмыслить. Помимо сказок есть огромное количество элементов культурного кода, которые можно обыграть. Мы видели, как на примере успешных игровых сериалов поднимались истории музыкальных коллективов, ситуации, которые происходили в Казани в конце 80-х (пример невольно отсылает к проекту «Слово пацана. Кровь на асфальте» - прим. НСН). Все это тоже может быть основой для анимационных произведений», - заявил он.

Затронул Попов и экономику процесса, подчеркнув, что и малым digital-проектам стоит сразу подумать о разработке мерча. Крупные же франшизы нередко дорастают до большого экрана. К примеру, мультфильмы о Смешариках выходили в кинотеатрах неоднократно. В октябре 2025 года группа компаний «Рики» представит продолжение истории про домового «Финника». Первый мультфильм, показанный весной 2022 года, заработал в прокате 442,6 миллиона рублей. Как сообщали НСН в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), от проекта «Финник 2» в индустрии также ждут достойную кассу. Попов же заявил специальному корреспонденту НСН, что сами студии оценивают не только сборы, но на охват аудитории.

«Если бы мы делали проект только под кинопрокат, то результаты проката могли бы определять – продолжится он или нет. В случае больших долгосрочных франшиз, особенно, когда мы начинаем с сериала и развиваем кинопрокат, важно оценивать не только с точки зрения финансовых результатов, но и со стороны охвата аудитории. Любые анимационные проекты часто попадают на утреннее время показа, стоимость билета там значительно меньше. При схожем с игровыми проектами числом зрителей в зале собрать такую же кассу гораздо сложнее, но это ни о чем не говорит. Все равно большая аудитория собирается, так что мы всегда смотрим на охваты», - сказал он.

И взрослым нужны мультфильмы

Как отметили представители индустрии в кулуарах, детская коммерческая анимация в России уже убежала далеко вперед, в то время как взрослая только раскачивается. При этом парадоксально, что спрос на подобные проекты есть, но существующих оригинальных примеров не так много.

В рамках одной из панельных дискуссий даже пытались найти ответ на вопрос, почему в России выходит так мало взрослых анимационных проектов. Руководитель специальных проектов Wanta group Анастасия Кротова рассказала, что 41% зрителей хотели бы видеть в онлайн-кинотеатрах больше анимации для взрослых, и речь не о проектах 18+ эротического характера или хоррорах, а скорее о мультсериалах с интересным сюжетом и глубоким смыслом. При этом половина из опрошенных не смотрит аниме, которое традиционно чаще всего предлагают зрителям старшего возраста.

«Получается, порядка 20% - та самая аудитория российских кинозрителей, которая не смотрит аниме в онлайне, но у них есть запрос на взрослый анимационный контент», - сообщила она.

Потребность именно в оригинальных проектах для такой аудитории подкрепляется еще и тем, что привычное аниме отражает ценности азиатских стран. В обществе же, подчеркнула Кротова вслед за Поповым, запрос на «русскость», государство в целом тоже заинтересовано в продвижении традиционных ценностей в контенте.

Несмотря на интерес аудитории онлайн-платформы пока не готовы массово закупать анимацию для взрослых. Продюсер проектов «Киберслав», «Пищеблок», «Майор Гром. Трудное детство» Влад Рубин допустил, что нужно время для накопления критической массы удачных примеров.

«Чтобы весь рынок когда-то поверил в онлайн-платформы, в далеком 2018 году должны были выйти большие тайтлы первой волны: "Звоните ДиКаприо", "Домашний арест", "Перевал Дятлова" и прочие. Тогда стало понятно, что платформенный контент имеет право на жизнь, на него приходят люди, бизнес работает. Аналогично, чтобы взрослая анимация стала трендом, чтобы на нее появился спрос у онлайн-платформ и телеканалов, должны выйти очень крутые тайтлы», - уточнил он.

Развитие индустрии также не будет возможно без появления новых авторов, которые умеют работать не только с дошкольной анимацией. Высокие риски и отсутствие профессиональных сценаристов, которые хотят писать для более старшей аудитории, оставляет без контента не только взрослых, но и подростков. На эту проблему в индустрии обращают не первый год. Не так давно генеральный продюсер, сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты - кадр» в лагере «Артек» Дмитрий Белосохов заявлял, что в России есть только «Смешарики», «Фиксики» для зрителей от 3 до 6, а также «Слово пацана» и «Пищеблок» с ограничением 18+, и никаких проектов для подростков. Вслед за ним Рубин на слете тоже заметил, что детям старше 12 лет сегодня почти нечего смотреть.

«К сожалению, даже игрового молодежного контента нет. У нас либо родителям о детях - какие они странные, в школах занимаются в основном буллингом, либо это детская семейная история. Не знаю, что нужно сделать, чтобы сняли русский "Ривердейл". Это же касается анимации. Ребенок старше 12 лет не будет смотреть на 12-леток. Он хочет следить за персонажами 18 лет, потому что интересно, что ждет во взрослой жизни. Не потому, что в этих проектах секс и кровь, этим аудитория как раз быстро пресыщается. В интернете можно посмотреть, что угодно, а зрителю нужна интересная история. Подростковые проекты появятся ровно тогда, когда появятся авторы, которые захотят это писать», - резюмировал он.

Несмотря на все сложности, озвученные в ходе дискуссии, эксперты все же пришли к выводу, что со взрослой анимацией в стране все не так плохо. Просто индустрия еще не окрепла и ей для развития нужно еще немного времени и веры.