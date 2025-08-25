В России снимают фильм об ученом, расшифровавшем иероглифы майя

В России начались съемки исторической драмы о советском и российском историке, лингвисте Юрии Кнорозове, первым на практике осуществившем дешифровку письменности майя. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Триикс медиа", занимающейся производством полнометражной картины при поддержке Фонда кино.

"Самый главный посыл будущего фильма - наш русский человек, гений, не выезжая за пределы СССР, расшифровал язык майя. Это пытались сделать многие: англичане, американцы и другие. Но удалось только нашему соотечественнику, Юрию Валентиновичу Кнорозову. Дешифровка письменности цивилизации майя принесла ему мировую известность и признание научного сообщества, - сообщил генеральный продюсер "Триикс медиа" Сергей Щеглов. - Наша команда провела большую подготовительную работу. Мы настроены снять хорошее кино, которое будет интересно посмотреть любому зрителю".

"Для меня большая честь снимать этот фильм, - отметила режиссер-постановщик картины Анастасия Чашина. - Хочу сказать отдельное спасибо Ивану Колесникову, согласившемуся исполнить главную роль. Я глубоко в него верю и убеждена, что это не случайность. Наш проект поистине уникален. Очень приятно, что каждый из нашей съемочной группы воспринимает его как свое личное детище, как часть себя".

Съемки художественного фильма запланированы в Петербурге, Москве, Сочи, а также в Мексике.

Продюсеры фильма "Боги Кнорозова" - Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сценаристы - Марина Фофанова и Мария Ошмянская. В ролях: Иван Колесников, Екатерина Домашенко, Борис Хвошнянский, Александр Дьяченко, Илья Шакунов, Данила Якушев, Максим Дахненко и другие актеры.

О сюжете

Действие фильма происходит в 1956 году. Юрий Кнорозов (его роль исполняет актер Иван Колесников) в составе советской делегации приезжает в Копенгаген на Международный конгресс американистов, чтобы представить мировому научному сообществу сенсационное открытие - метод дешифровки письменности майя.

В своем докладе он также планирует разоблачить инсинуации на тему апокалипсиса, якобы предсказанного календарем этой цивилизации. Тогда же на фоне постоянных околонаучных спекуляций вокруг данного предсказания начинается построение новой экономической реальности в Мексике в направлении, крайне выгодном некоторым странам. Такое разоблачение может поставить под угрозу их интересы.

В Копенгагене Кнорозов встречает журналистку по имени Мерседес (Екатерина Домашенко), напомнившую ему его первую утраченную любовь. Ученый начинает доверять новой знакомой и хочет поделиться своей сокровенной тайной о том, как ему удалось расшифровать письменность майя.

Однако он не знает, что девушка играет весомую роль в плане по дискредитации его открытия иностранными спецслужбами.