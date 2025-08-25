Появился постер второго сезона сериала «Кибердеревня»

«Кинопоиск» опубликовал новый постер второго сезона сериала «Кибердеревня». На нём можно увидеть фермера Николая и Робогозина.

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Второй сезон выйдет до конца 2025 года. Главные роли исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.

Второй сезон выйдет на «Кинопоиске» этой осенью, точной даты пока нет.