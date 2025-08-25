Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом взял новую важную отметку

25 августа мировые сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом достигли $ 600 млн. Картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя два месяца после запуска.

© Чемпионат.com

Лента уже стала большим успехом для Брэда Питта — это самый кассовый фильм в карьере актёра. Кроме того, это также крайне успешный проект для компании Apple, которая потратила на гоночную драму около $ 250 млн. Сейчас «Формула-1» занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года, сражаясь с «Суперменом» и опережая «Миссию невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 25 июня, а недавно она вышла в цифровых сервисах.