Рецензия на японский фильм ужасов «Выход 8»‎

Видеоигры на кино повлияли радикально: искусство все чаще уподобляется аттракциону, исследование жизни замещается в лучшем случае головоломкой, в худшем - пассивным созерцанием скачущих и пуляющих фигурок.

Видеоигр экранизированы десятки, иные стали хитами киноэкранов, наподобие последней сенсации Minecraft. И вот уже Канны впервые в истории берут в свои престижные программы японский ужастик "Выход 8", основанный на игре 2023 года типа "найди отличия" The Exit 8. На этой неделе фильм режиссера Гэнки Кавамуры выходит в кинотеатрах России. Как и сама эта игра, он способен обострить внимание зрителя, стать тренировкой сообразительности. При этом он рекордно экономичен: снят в одном интерьере с минимумом актеров и спецэффектов.

Пассажир метро (его играет участник популярного бой-бэнда Arashi Кадзунари Ниномия) оказывается запертым в его бесконечно петляющих переходах, ошеломленно блуждая и все время возвращаясь в одну и ту же точку. Пленка в проекторе словно движется по кругу. Точно в определенный миг навстречу бесстрастно, как робот, пройдет мимо белорубашечный усач с портфелем (Ямато Коти). Через пару минут мы и сами уже узнаем один и тот же порядок попадающихся отметин - поворотов, плакатов… Вчитавшись в информационное табло с правилами поведения в этом кафельном аду, герой сообразит, что в поисках ведущего к свободе выхода № 8 ему нужно вглядываться в рекламные постеры, пожарные гидранты, вентиляционные решетки и запертые двери, отмечая отличия - "аномалии". Мерцание глаз на рекламном плакате, приоткрывшуюся дверь, исчезнувшую решетку, перевернувшуюся цифру 8… Заметив минимальные изменения, нужно вернуться к первоначальной точке, иначе указатель направления к выходам вновь обнулится.

Нужно признать мастерство режиссера и оператора: поначалу испытываешь мощное чувство клаустрофобии, хорошо знакомое по бесконечным переходам в метро, но многократно усиленное. Потом, если вслед за героем включишься в эти поиски аномалий, то станешь активным геймером, чего в кино еще, по-моему, не случалось.

Но авторы фильма этим, конечно, не удовлетворились - они делают кино. А в кино нужна всех волнующая проблема. Идет пространное вступление к фильму: герой едет в переполненном вагоне, уткнувшись, как все, в мобильник. Общее молчание прерывает надсадный крик: женщина с орущим младенцем не может его угомонить. Не выдержав, на нее начинает орать какой-то парень, но никто не вступится за мамашу, и наш герой тоже - потом его будет преследовать чувство вины.

Выйдя из вагона, он наконец ответит на звонок своей бывшей любимой - та сообщит ему, что беременна. Как отнестись к этой новой беде? Ведь в ушах стоит нестерпимый крик младенца - какой из него отец! Мучительный вопрос, как теперь быть и на что решиться, смешается с отчаянием человека, который оказался взаперти в пустых, гулких, залитых холодным светом кафельных коридорах. Поиски выхода из метро обретают второй, уже вполне житейский смысл - становятся метафорой трудного нравственного выбора.

Метро не раз служило кинематографистам подобием метафоры каких-то жизненных ситуаций - вспомним аргентинский "Мебиус", где набитый пассажирами состав вдруг исчезает в таких же бесконечных, как кошмар, туннелях. В конце 90-х был и у нас снят короткометражный фэнтези "Лист Мебиуса" о бесследно пропавшем поезде метро. Образ "ленты Мебиуса" появляется и в новом японском фильме: ее очертания напоминает рекламный плакат на стене, в который напряженно всматривается герой. В этом кино вообще много отсылок к расхожим образам, включая атмосферу холодного, стерильного ужаса и ключевые сцены фильма Стэнли Кубрика "Сияние" - в сюрреалистическом эпизоде кошмарных видений героя.

Авторы картины жонглируют образами и ассоциациями, подменяя одного вдруг исчезнувшего героя другим. Все персонажи безымянны, обозначены функциями ("Потерянный", "Идущий"). Во втором "акте" этой драмы истерикующего парня с рюкзаком сменит тот самый невозмутимый белорубашечник, а в третьем - потерявшийся в метро мальчуган с широко распахнутыми глазами (Нару Асанума). Этот беззащитный ребенок и станет в воображении героя его сыном, и даже будет момент семейного счастья на приморском пленэре - витиеватая композиция "Выхода 8" выведет нас к простейшей, но вечно актуальной идее выбора между иллюзорной свободой и не менее иллюзорными "узами". На миг явится и женский образ - девушка в белом, которая обернется исчадием ада. Появятся истошно мяукающие голые крысы, прошествует по коридору потерянный котенок…

Тему вариативной повторяемости ведущего мотива подчеркивает иногда возникающее "Болеро" Равеля. За мрачность и мистическую "потусторонность" обстановки отвечают композиторы Сёхэй Амимори и Ясутака Наката, соткавшие саундтрек из шорохов и гулов, сирен тревоги, расщепленных детских плачей и поднебесных хоралов.

Кроме способности гипнотически заворожить публику, фильм интересен как попытка минимальными средствами добиться эффекта довольно мощного, небессодержательного и даже многослойного - все будет зависеть от предрасположенности зрителя не только включиться в экранную, во многом формальную игру на внимание, но и улавливать подспудные смысловые течения и аллюзии. Они просты и по идее не требуют столь изощренных, не всегда работающих способов выражения, но как кинематографический эксперимент - как минимум занятны. Поиски выхода становятся актом самоанализа и самоконтроля, выбора между подчинением жестким правилам и риском, вполне формальная игра обратилась в довольно напряженный психологический триллер.

За вами последнее решение: как теперь нырнуть в ближайшее метро?