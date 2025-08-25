Вышел трейлер «Метода исключения» — нового фильма от режиссера «Олдбоя»

Кинокомпания CJ ENM представила большой трейлер фильма No Other Choice («Метод исключения») — новой работы корейского режиссёра Пака Чхан-ука, создателя «Олдбоя». Премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале уже в ближайшие недели, а в России фильм официально выйдет до конца 2025 года.

© Чемпионат.com

«Метод исключения» основан на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Главную роль в ленте сыграл Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего Игр.

