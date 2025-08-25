Комедия «Чумовая пятница 2» стала еще ближе к окупаемости

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Чумовая пятница 2» превысили $ 113 млн. Это произошло спустя две недели проката — лента вышла в кинотеатрах 8 августа.

Учитывая производственный бюджет в $ 45 млн, лента может окупиться уже в ближайшие выходные. Больше всего картина собирает в США — сборы в стране составляет около $ 70 млн. Далее идут Мексика ($ 5,7 млн) и Великобритания ($ 5,4 млн).

«Чумовая пятница 2» — продолжение знаменитой комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. В продолжении героиня Лохан становится матерью, которая в одиночку воспитывает дочь Харпер. Главная героиня решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.