Начались съемки продолжения комедии «‎Первокурсницы»

Телеканал ТНТ объявляет о старте съёмок второго сезона комедии "Первокурсницы" с Анной Уколовой и Екатериной Стуловой в главных ролях.

Они играют двух сорокалетних подруг, которые вернулись в родной институт, чтобы получить диплом, а заодно погружаются в бурную студенческую жизнь.

В ролях также: Екатерина Маликова, Александр Доронин, Александр Обласов, Людмила Артемьева, Артем Ткаченко, Артур Иванов, Катя Новокрещенова, Илья Сигалов, Семён и Фёдор Немцевы, Олеся Железняк и другие.

Премьера второго сезона - 8 сентября в 20:00.