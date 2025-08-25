Вышли трейлер и постер нового мультфильма «Серафима»

Опубликованы трейлер и постер мультфильма "Серафима" - нового мультфильма от создателей 2015 года "Необыкновенное путешествие Серафимы".

© Кадр из трейлера

Мультфильм призван ознакомить лете с историей святого Серафима Саровского.

Синопсис: "озорник Федя, рано потерявший родителей, переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители".

Режиссёром и сосценарист - Вадим Свешников ("Яга и книга заклинаний", "Конь Юлий и большие скачки", "Три богатыря и Наследница престола"). Ему помогал Игорь Мещан - один из создателей мультфильма 2015 года.