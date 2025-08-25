Сербский режиссёр Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве, передает корреспондент НСН с места событий.

Новая работа обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля будет называться Moscow by Kusturica. По замыслу режиссёра, фильм должен показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город.

На сессии «Москва — город кино» в рамках деловой программы Московской международной недели кино Кустурица также заявил, что планирует снять кинокартины по мотивам русской классики.

Ранее Кустурица заявил, что намерен получить российский паспорт, сообщает RT.