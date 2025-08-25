Новый «Клинок, рассекающий демонов» обошел «Титаник»

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части будущей трилогии. По итогам пяти недель проката сборы достигли отметки в 28,1 млрд иен (около $ 190 млн).

© Чемпионат.com

Сейчас это третий самый кассовый фильм в истории проката Японии — новинка обошла крайне популярный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Абсолютный рекорд всё ещё принадлежит другому проекту по вселенной аниме — полнометражному фильму «Поезд «Бесконечный», который заработал в 2020 году примерно 40 млрд иен (около $ 270 млн).

Самые кассовые фильмы в прокате Японии

«Клинок, рассекающий демонов: Поезд «Бесконечный» — 40,7 млрд иен. «Унесённые призраками» (2001) — 31,7 млрд иен. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» (2025) — 28,1 млрд иен. «Титаник» (1997) — 27,7 млрд иен. «Холодное сердце» (2013) — 25,5 млрд иен.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в 2024-м. До западного рынка лента доберётся уже в сентябре.