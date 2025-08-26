Десять главных фильмов Ханса Циммера

Скоро в кинотеатрах покажут новую работу великого композитора.

Он не окончил немецкую консерваторию. Бросил школу. Его выгоняли из восьми учебных заведений. Но теперь его имя стоит в титрах более чем 200 фильмов. Его музыку слышат в кинотеатрах, на Олимпиадах, на премиях и в раздевалках перед футбольными матчами. Ему посвящают целые концерты.

Ханс Циммер – композитор, который заставил массового зрителя полюбить классические симфонии. Если вы помните, как звенит время в «Начале», как дрожит космос в «Интерстелларе», как воет пустыня в «Дюне» или как гудит тревога в «Тёмном рыцаре», вы слышали его музыку.

У него два «Оскара», три «Золотых глобуса», четыре «Грэмми». Он работает с Кристофером Ноланом, Дени Вильнёвом, Ридли Скоттом, Гаем Ричи, Роном Ховардом. Он особенно хорош там, где на кону выживание, страх и, конечно, победа. Не случайно именно его композиция Now We Are Free из «Гладиатора» прозвучала на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине. А в свежем хите F1 именно музыка Циммера делает спорт таким захватывающим.

В преддверии выхода триллера «Эдем» рассказываем о 10 фильмах с музыкой Ханса Циммера

«Эдем» (2025)

Рон Ховард превращает забытое событие 1930-х в психологический триллер о границах утопии. История разворачивается на острове Флореана в составе Галапагосского архипелага. Несколько европейцев приезжают туда строить утопию. В какой-то момент люди начинают исчезать. Кто-то умирает. Тела не находят. Подозревают всех.

Режиссёр Рон Ховард вёл собственное расследование этой истории 15 лет и превратил её в тревожный, многослойный триллер. Циммер использует расстроенные синтезаторы, низкие струнные и перкуссии. Музыка работает на уровне подсознания: она создает напряжение и звучит так, будто сам остров наблюдает за героями и зрителями. Фильм выходит в российский прокат 4 сентября.

Культовое повествование о римском генерале Максимусе, ставшем рабом, а затем героем арены. Путь мести, боли и достоинства, превращённый Ридли Скоттом в римский эпос.

Циммер написал здесь одну из самых узнаваемых партитур XXI века. Совместно с Лизой Джеррард он создал звуковую вселенную, где тишина говорит громче слов. Композиция Now We Are Free стала музыкальным символом, её использовали на Олимпиаде, на церемониях прощаниях и в мотивационных видео.

Видео доступно на YouTube-канале HD Film Tributes. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Фильм, с которого началась пиратская эпоха XXI века. Развлекательное кино, которое не стыдно любить. Персонажи карикатурны, но обаятельны. Весёлый, хулиганский, стильный и с Джонни Деппом в образе Джека Воробья, ставшим легендой.

Хотя официальным композитором значится Клаус Бадельт, именно Ханс Циммер придумал и спродюсировал основной музыкальный стиль. Его He’s a Pirate стала визитной карточкой франшизы. Скрипки в галопе, барабаны как канонада, энергия на грани безумия, музыка, от которой хочется поставить парус.

Видео доступно на YouTube-канале Suite Movie Themes. Права на видео принадлежат Disney.

Фильм, который навсегда изменил представление о супергеройском кино. Джокер Леджера получился не просто злодеем, а философом хаоса.

Тема Джокера – всего две ноты на виолончели с железным смычком, обработанной через дисторшен. Музыка Циммера здесь один из главных героев фильма. В дуэте с Джеймсом Ньютоном Ховардом он создаёт звуковую среду, в которой напряжение чувствуется на физическом уровне. Визг струн, резкие паузы, гул зла, всё это звучит как паническая атака в симфоническом исполнении.

Видео доступно на YouTube-канале Greenmembr. Права на видео принадлежат WB.

Гай Ричи рассказал историю о гениальном сыщике в духе уличного цирка. Роберт Дауни-младший переизобретает Холмса как полубезумного денди. Эксцентричный и боевой Шерлок Холмс от Гая Ричи стал неожиданным хитом. Викторианский Лондон здесь пахнет нефтью, потом и порохом, а самый известный детектив в мире борется с преступностью не только методом дедукции, но и с помощью кулаков.

Циммер вытащил из чулана цимбалы и ржавый фортепиано. Он использует разбитое пианино, цыганскую скрипку, баян и балалайку, чтобы передать образ Холмса как безумного гения.

Видео доступно на YouTube-канале Drace. Права на видео принадлежат WB.

Один из самых влиятельных блокбастеров XXI века. Фильм-ребус, где главное не решение, а сам процесс. Нолан строит миры внутри снов и играет с логикой восприятия.

Ханс Циммер сочинил партитуру к «Началу» в тесной связке с режиссёром, даже не зная весь сюжет фильма. За основу саундтрека он взял песню Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф и растянул её в замедленной версии. Главная тема Time сделана с помощью пошаговой реверберации валторн и струнных, уходящих в замкнутый круг.

Видео доступно на YouTube-канале WaterTower Music. Права на видео принадлежат WB.

История соперничества двух гонщиков Джеймса Ханта и Ники Лауды даёт Циммеру шанс сделать невозможное: превратить рёв мотора в музыку. Он берёт минималистичную основу и развивает её как заезд: сначала щелчки, синтетические удары, потом гитарный рифф, и тяжелая перкуссия. Особенно выделяется трек Lost but Won: пульсирующий бас, синтезаторные волны и стремительно растущие струны.

Видео доступно на YouTube-канале Rudmen. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Самый амбициозный фильм Нолана. Псевдонаучная основа легко уходит на второй план, потому что главная сила в человеческом. Нолан взял на себя невозможное – объяснить зрителям, что любовь важнее теории относительности. В этом фильме космос всего лишь декорация, а настоящая гравитация – тоска по дочери.

Центральный музыкальный инструмент – орган в церкви Temple Church в Лондоне. Циммер использует минималистические повторения, отсылки к фуге Баха и объёмную реверберацию, чтобы создать ощущение космоса как собора.

Видео доступно на YouTube-канале Cinémavore. Права на видео принадлежат WB.

Жанр: эпическая фантастика.

Режиссёр: Дени Вильнёв.

Актёры: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон.

Вильнёв снимает «Дюну» как песчаную оперу о власти, пророчестве и одиночестве, лишённую голливудских шаблонов. Минимум диалогов, максимум масштабов.

Для Циммера это был проект мечты, он отказался от «Тенета» Нолана, чтобы полностью погрузиться в пески Арракиса. Композитор записывает дудуки, древние рога, искажённый вокал и женские крики. Перкуссии записывались на инструментах, собранных вручную, и обрабатывались через аналоговые синтезаторы. Циммер отказался от оркестра в пользу органических звуков, поэтому получился саундтрек, который не просто дополняет мир, а создаёт его.

Видео доступно на YouTube-канале WaterTower Music. Права на видео принадлежат WB.

F1 (2025)

Фильм о Формуле-1, снятый в сотрудничестве с настоящими командами и во время реального гоночного сезона. Брэд Питт играет бывшего чемпиона, вернувшегося на трассу, чтобы помочь молодой звезде гонок. Один из самых амбициозных проектов Циммера. Вместо привычной симфонии гул басов, переработанные шумы трассы и металлические удары, от которых вибрирует грудная клетка. Композитор впервые использует гранжевые и индустриальные элементы, чтобы зритель чувствовал себя внутри болида.

Видео доступно на YouTube-канале Jeremy Brauns Music. Права на видео принадлежат Apple.