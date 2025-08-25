Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о своем раке в новом сериале

27 августа в онлайн-кинотеатре KION стартует документальный сериал "Рак. На пороге открытия". Завтра начало проекта будет показано на фестивале Original+Doc.

Проект анонсируется как "честный и трогательный разговор о том, что такое онкология сегодня, какие возможности дает современная медицина и как живут те, кто встретился с этим диагнозом".

Режиссёр - Александр Македонский.

В числе героев проекта - звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов, знаменитый шеф-повар Георгий Троян, телеведущая Сабина Пантус, блогер Инна Комбарова, олимпийская спортсменка Марта Пен Фрейтас и другие.

Также в числе спикеров - ведущие специалисты-онкологи.