Уже 1 сентября стартует сериал «Виноград» с Павлом Прилучным. Шоу расскажет историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Всего в первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 сентября.

Расписание выхода сериала «Виноград» с Павлом Прилучным