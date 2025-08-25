Расписание выхода сериала «Виноград» с Павлом Прилучным
Уже 1 сентября стартует сериал «Виноград» с Павлом Прилучным. Шоу расскажет историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.
Всего в первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 сентября.
- 1-я серия — 1 сентября;
- 2-я серия — 1 сентября;
- 3-я серия — 5 сентября;
- 4-я серия — 12 сентября;
- 5-я серия — 19 сентября;
- 6-я серия — 26 сентября.