Названа главная ошибка российского кинопроката

Выход хотя бы одного масштабного блокбастера в летние даты помог бы переломить тренд на отток зрителей из кинотеатров в этот период года, при этом важно, чтобы подобный релиз сопровождался продуманным маркетингом, рассказала специальному корреспонденту НСН в кулуарах Московской международной недели кино генеральный директор ООО «Каро фильм менеджмент» Ольга Зинякова.

«В США когда-то лето тоже было мертвым сезоном. Люди ездили на пляж, путешествовали. Кинотеатры стояли пустыми, хотя весь остальной год работали, пока не выпустили фильм "Челюсти". Он принципиально поменял сезонность, теперь американские блокбастеры выходят летом. Аналогично когда-то у нас случились "Дневной дозор" и "Ирония судьбы. Продолжение", что раскачало Новый год, в который никто не верил. Мне кажется, это вопрос маркетологов, продюсеров, оригинальной идеи, смелости. Мы как кинотеатры переживаем, что выходит 5-10 картин в летний период, но продвижения не видно. Промо — не фасады и не наружная реклама, не всегда телевидение. Нужна событийная история или какой-то вирусный маркетинг, который можно делать с помощью соцсетей», — заявила она.

Как уточнила собеседница НСН, сегодня кинотеатры часто отмечают непродуманное промо проектов, что в итоге отдаляет от кассового успеха.

«У нас классные маркетологи. Однако мне кажется, часто при создании кино маркетинг отодвигается на последний этап. Мы только начинаем создавать уровень раннего ожидания, когда есть трейлер, постер, интрига вокруг проекта, и зритель ждет. Это классный механизм, который нужно использовать, понятно, что это возможно не на всех фильмах и не всегда. Тем не менее, когда мы приезжаем на международные конференции, видим, что у всех проектов есть постер за год до премьеры. У нас классно, если он появляется за несколько месяцев, финальный постер можем увидеть буквально за 2-3 недели. Конечно, зритель не успеет сориентироваться и выбрать время для похода в кино. В общем, есть, над чем работать», — подчеркнула Зинякова.

Первая летняя премьера блокбастера состоится в российских кинотеатрах уже в следующем году. На 12 июня 2026 года анонсирован фильм «Холоп 3». Генеральный директор ООО «Каро фильм менеджмент» допустила, что зрители не смогут пройти мимо столь масштабной картины.

«Мы рассчитываем, что в следующем году будет больше фильмов выходить в летний период. То, что касается поддержки Фонда кино, поможет раскачать лето и заработать кинотеатрам. Уверена, такие фильмы-события как "Холоп 3" люди не пропустят, и это будет доказательством того, что кино работает», — пояснила она.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщила, что новая часть «Холопа» выйдет летом, поскольку фильм создан при государственной поддержке. При этом она также допустила, что премьера в летние даты лишит картину «Холоп 3» 40% привычных для проектов франшизы сборов.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году, сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). Картина «Холоп 2», представленная в 2024 году, заработала в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей.