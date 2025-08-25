Что известно о ситкоме «Газета»

Осенью 2025 года выходит ситком «Газета» (The Paper) — продолжение культового американского сериала «Офис». Новое шоу сохранит жанр псевдодокументалистики, только теперь в кадре окажутся репортеры небольшой региональной газеты, а не сотрудники компании по продаже бумаги в Скрэнтоне. Что известно о сюжете «Газеты», когда выйдет первый сезон сериала, какие актеры в нем сыграют и появятся ли в новом ситкоме полюбившиеся всем персонажи из «Офиса», читайте на «Ленте.ру».

Сериал «Газета»: главное

Страна: США.

Оригинальное название: The Paper.

Формат: спин-офф сериала «Офис».

Жанр: ситком, мокьюментари.

Шоураннеры: Грэг Дэниелс, Майкл Коман.

Дата выхода: осень 2025 года.

Количество серий: 10.

Длительность серий: 30 минут.

Актеры: Донал Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Оскар Нуньес

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Peacock.

Дата выхода

Новый сериал из вселенной «Офиса» — ситком «Газета» — запустили в производство в июне 2024 года, а уже в сентябре 2025-го планируют показать первый сезон шоу. Премьера «Газеты» назначена на 4 сентября.

Дата выхода сериала «Газета» — 4 сентября 2025 года

График выхода серий

Все 10 серий «Газеты» выйдут в один день, 4 сентября.

Трейлер

Сюжет

Проект «Газета» (The Paper) — спин-офф американского сериала «Офис». Сериал находится в той же вселенной, что и культовый ситком, но действие не имеет отношения к основному сюжету.

Шоу рассказывает о сотрудниках газеты со Среднего Запада (Толедо, штат Огайо) под названием The Truth Tell. Издание небольшое и по сюжету находится в упадке, поскольку проигрывает интернету, где все новости и развлечения доступны круглосуточно и бесплатно. Руководство The Truth Tell силами журналистов предпринимает всяческие попытки вдохнуть в газету новую жизнь.

Шоураннер «Газеты» Грэг Дэниелс, который работал над «Офисом», раскрыл некоторые подробности о шоу. По его словам, заметная часть повествования будет посвящена попыткам издателя The Truth Tell (его играет Донал Глисон) восстановить газету без больших финансовых вложений — денег нет даже на то, чтобы платить журналистам.

«У издателя просто нет бюджета на найм репортеров, и ему приходится использовать сотрудников, которые работают на добровольных началах. Но они совершенно не обучены и не понимают, что делают», — Грэг Дэниелс, шоураннер ситкома «Газета».

Будни руководства и сотрудников редакции The Truth Tell зрители увидят глазами вымышленной команды документалистов. Именно они по сюжету ранее снимали жизнь работников из «Офиса», и в среднезападную газету попали, когда искали новые истории.

Главное о сериале «Офис»

«Офис» — американский комедийный сериал в жанре псевдодокументалистики, вдохновленный одноименным британским шоу авторства Рики Джервейса и Стивена Мерчанта. По сюжету команда документалистов снимает будни работников вымышленной компании по снабжению бумагой Dunder Mifflin в городе Скрэнтон штата Пенсильвания.

Главные герои — чудаковатый начальник и его подчиненные, каждый со своими особенностями и странностями. Их роли исполнили Стив Карелл, Джон Красински, Рэйн Уилсон, Дженна Фишер, Анджела Кинси, Оскар Нуньес и другие.

Ситком транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. Всего вышло 9 сезонов, или 201 серия.

За всю историю шоу получило 21 награду, в том числе премию «Эмми» за лучший комедийный сериал. Стив Карелл, сыгравший босса офиса Майкла Скотта, был отмечен премией «Золотой глобус» как лучший актер на ТВ.

Сериал «Офис» официально завершен. Сейчас время от времени обсуждаются возможные перезапуски проекта, ремейки и спин-оффы. Шоураннер «Офиса» Грэг Дэниелс ранее отмечал, что сам не стал бы перезапускать ситком с другими актерами.

«Мне кажется, что мы прекрасно завершили эту историю. Я бы никогда не захотел переснимать этот сериал с другим актерским составом, потому что, на мой взгляд, нам достался самый удачный, самый лучший актерский состав за всю историю телевидения», — прокомментировал Дэниелс.

Производство

Производством занимается студия Universal Television. Исполнительными продюсерами выступают Грэг Дэниелс («Офис», «Парки и зоны отдыха») и Майкл Коман (Late Night c Конаном О’Брайеном, «Натан спешит на помощь»).

В разработке участвуют и авторы оригинального произведения, британского сериала «Офис» — Рики Джервейс («Массовка», «Жизнь после смерти») и Стивен Мерчант («Массовка», «Жизнь так коротка»).

На съемочных площадках «Газеты» занята почти вся команда, которая ранее работала над «Офисом».

Актеры

В актерском составе «Газеты» заявлены актеры кино и телевидения, а также стенд-ап комики. В главных ролях — издателя и редактора The Truth Tell — Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе.

Полный каст из «Офиса» в «Газете», судя по всему, ждать не стоит. Например, Стив Карелл, сыгравший Майкла Скотта, ранее сказал, что не появится в «Газете», хотя идея нового сериала ему пришлась по душе.

Зато фанатов любимого офисного ситкома порадуют возвращением актера Оскара Нуньеса. Он играл бухгалтера Dunder Mifflin Оскара Мартинеса в оригинале и в этом же качестве вернется в «Газете», о чем ранее сообщали инсайдеры.

Актерский состав сериала «Газета»:

Донал Глисон («Из машины», «Звездные войны») — Нед, издатель газеты The Truth Tell;

Сабрина Импаччиаторе («Белый Лотос») — Эсмеральда, главный редактор The Truth Tell;

Оскар Нуньес («Офис») — Оскар Мартинес, бухгалтер;

Мелвин Грегг («Американский вандал»);

Челси Фрай («Покерфейс», «Жена путешественника во времени»);

Рамона Янг («Настоящие О’Нилы», «Пранкеры»);

Гбемисола Икумело («Тайная операция»);

Алекс Эдельман (стенд-ап шоу «Все случившееся с тобой»);

Тим Кей («Молокососы», «Микки 17»).

Фото со съемок

В сети уже есть фото со съемок пилотной серии, где запечатлены Сабрина Импаччиаторе в роли редактора, Донал Глисон в роли издателя и другие актеры, играющие сотрудников The Truth Tell.

Также фото со съемок делятся актеры. Например, ранее кадры с коллегами опубликовала в соцсетях актриса Челси Фрай.