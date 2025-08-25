Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»

Уже 1 сентября состоится премьера сериала «Олдскул». Сюжет шоу расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

В первый сезон сериала войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.

Расписание выхода сериала «Олдскул»

  • 1-я серия — 1 сентября;
  • 2-я серия — 1 сентября;
  • 3-я серия — 1 сентября;
  • 4-я серия — 3 сентября;
  • 5-я серия — 3 сентября;
  • 6-я серия — 10 сентября;
  • 7-я серия — 10 сентября;
  • 8-я серия — 17 сентября;
  • 9-я серия — 17 сентября;
  • 10-я серия — 24 сентября;
  • 11-я серия — 24 сентября;
  • 12-я серия — 1 октября;
  • 13-я серия — 1 октября;
  • 14-я серия — 8 октября;
  • 15-я серия — 8 октября;
  • 16-я серия — 15 октября;
  • 17-я серия — 15 октября.