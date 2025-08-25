Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»
Уже 1 сентября состоится премьера сериала «Олдскул». Сюжет шоу расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.
В первый сезон сериала войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать по несколько серий еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.
Расписание выхода сериала «Олдскул»
- 1-я серия — 1 сентября;
- 2-я серия — 1 сентября;
- 3-я серия — 1 сентября;
- 4-я серия — 3 сентября;
- 5-я серия — 3 сентября;
- 6-я серия — 10 сентября;
- 7-я серия — 10 сентября;
- 8-я серия — 17 сентября;
- 9-я серия — 17 сентября;
- 10-я серия — 24 сентября;
- 11-я серия — 24 сентября;
- 12-я серия — 1 октября;
- 13-я серия — 1 октября;
- 14-я серия — 8 октября;
- 15-я серия — 8 октября;
- 16-я серия — 15 октября;
- 17-я серия — 15 октября.