Кустурица объяснил, как нужно бороться с «‎клюквой»‎

На Московской Международной неделе кино Эмира Кустурицу спросили, как бороться с так называемой "клюквой" - карикатурным изображением русских в западном кино.

Режиссер предложил не обращать внимания на штампы западных кинематографистов, а вместо этого обратиться к лучшим отечественным фильмам. Как примеры он привел "Остров" Павла Лунгина и "Восхождение" - последний завершенный фильм Ларисы Шепитько по мотивам повести Василя Быкова "Сотников".

Кустурица описал свои впечатления от "Восхождения" так: "Это ваш ответ на войну, это глубоко христианский фильм. Вам нужно найти в вашем кино этого христианского человека".