Вуди Аллен раскрыл свое отношение к онлайн-кинотеатрам

Вуди Аллен рассказал, что любит ходить в кинотеатры «по старинке», и поделился трепетными воспоминаниями о временах, когда люди стояли в очередях в кинозалы.

Известный американский режиссер Вуди Аллен признался, что не любит онлайн-кинотеатры, назвав показ фильмов в кинозалах более романтичным.

«Я вырос в старомодных условиях, поэтому я люблю ходить в кино по старинке и смотреть фильмы там. Однако со временем походы в кино устаревают. Например, в Нью-Йорке закрылись многие кинотеатры. Людям больше нравится смотреть фильмы в онлайне. Однажды я пытался снять пятисерийный фильм для телевидения, но мне это не понравилось. С моей точки зрения, получилось не очень-то интересно, и я не хотел бы делать это снова», — сказал 85-летний режиссер на Московской международной неделе кино.

По его словам, в показах фильмах в кинозалах было свое очарование.

«Я не люблю онлайн-кинотеатры, мне не нравятся все эти изменения. Мне больше нравилось, когда снимали фильм, чтобы показывать его по всей стране, по всему миру. И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде», — приводит слова Аллена спецкор НСН.

Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.

