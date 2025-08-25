Вуди Аллен рассказал, как относится к сценариям

Вуди Аллен признался НСН, что не снимает фильмы по чужим сценариям и никогда не дает свои сценарии другим режиссерам.

Известный американский режиссер Вуди Аллен рассказал спецкору НСН, что плохой сценарий - это в 90% случаев провал фильма, поэтому он всегда снимал кино только по своим сценариям.

«Если фильм не выстреливает, это не потому, что плохие актеры или плохая режиссура, это не так сложно. Чаще всего это потому, что был плохой сценарий. Если фильм провалился, то в 90% случаев в общем, и 100% в случаев с моими фильмами, это потому, что я написал плохой сценарий», — сказал он на Московской международной неделе кино.

Вуди Аллен также объяснил, почему не отдает свои сценарии другим режиссерам.

«Когда я начинал, я написал сценарий и по нему был снят фильм, довольно успешный. Однако мне он не понравился, они сделали ужасные вещи с моим сценарием. И я поклялся, что я больше не буду писать сценарии, если я же не буду потом режиссером этого фильма», — отметил он.

Кроме того, Вуди Аллен признался, что несколько его сценариев ждут своего часа в комоде.

«Их немного, но у меня есть несколько сценариев в комоде. Обычно я не участвую в чем-то, если не знаю, где это будет. Например, какая-то американская компания говорит мне, мы профинансируем твой фильм, однако это обязывает меня показать определенный сюжет в фильме. Однако если мне позвонят из России, или из Франции, или из Испании, и скажут, мы профинансируем ваш фильм, но он будет сниматься в Москве или в Барселоне, то мне не нужно будет писать то, что будет корректным для этого города. Поэтому я обычно жду, когда все договоры будут заключены и деньги поступят на счет, только потом я сажусь и пишу сценарий. И как только я заканчиваю, сценарий идет в продакшн», — рассказал режиссер.

