Сколько человек посмотрели фильмы в «‎Ночь кино»

Свыше 5 тыс. площадок было задействовано для проведения 10-й акции "Ночь кино", которая состоялась 23 августа. Киноленты в рамках акции смогли увидеть порядка 830 тыс. человек, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

© РИА Новости

«Юбилейная, 10-я, "Ночь кино" прошла на более чем 5 тысячах площадок. С каждым годом акция покоряет новые рубежи: в этом году лучшие новинки отечественного кинематографа увидели около 830 тысяч человек в России, странах СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Восточной Европы. Всего в кинособытии приняли участие 37 государств», — написала она.

Любимова обратила особое внимание на то, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях показы состоялись на более чем сотне площадок.

«Зрители увидели военную драму "Группа крови", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и музыкальный биографический фильм "Пророк. История Александра Пушкина"», — добавила министр.

Акция проводилась компанией "Роскино" и Фондом кино при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ в рамках празднования Дня российского кино, который отмечается 27 августа. Соорганизатор "Ночи кино" - Российский фонд культуры.