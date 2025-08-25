Сценарист оценил количество российских сериалов для подростков

Онлайн-платформы видят интерес аудитории к подростковому контенту и создают сериалы для моложеной аудитории, заверил НСН сценарист Олег Маловичко.

Подростки всегда чувствуют, когда взрослые стремятся мимикрировать, чтобы говорить с ними на одном языке, потому при создании история для молодежи важно делать это искренне, пояснил в беседе с НСН сценарист Олег Маловичко, работавший над такими проектами, как «Лед», «Повелитель ветра» и «Притяжение».

Ранее продюсер проектов «Киберслав», «Пищеблок», «Майор Гром. Трудное детство» Влад Рубин на Слете Аниматоров допустил, что в России не хватает игровых и анимационных проектов для подростковой аудитории. По его словам, дело в отсутствие сценаристов, готовых создавать истории для юного зрителя. Однако Маловичко заметил, что каждая онлайн-платформа сегодня уделяет достаточно внимания созданию контента для подростков.

«Мне кажется, мы сейчас, если не переживаем бум подобных сериалов, то видим их в достаточном количестве. Можно вспомнить успех таких историй, как "Трудные подростки", проект выдержал 5 сезонов. Я не ощущаю дефицита сериалов для подростков, на эту нишу работают многие онлайн-платформы, их менеджеры знают, что работает в этой нише перспективно и закрывают ее. Возможно, среди подобных проектов меньше громких релизов, но знаю абсолютно точно, что у каждой платформы эта линейка закрыта», — заверил он.

По словам сценариста, истории, ориентированные на юного зрителя, являются большим полем для творчества. Сам он в данный момент разрабатывает несколько подобных проектов.

«Более интересны универсальные истории, а если писать о молодежи, надо ее знать, я уже немного выскочил из этого возраста. Однако в целом это, конечно, интересно, это очень большое поле для высказывания. Так получилось, что у меня из последних проектов два довольно значительных, это "Человек-амфибия" и "Снегурочка", как раз довольно яркие, лирические, романтические истории, ориентированные на подростков и на молодых людей», — рассказал Маловичко.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что при работе над сценариями для подростков важно оставаться искренним.

«Драматургия универсальна, неважно, пишете ли вы о людях совсем молодых или о людях преклонного возраста. Вопрос скорее в том, что молодежь четко чувствует фальшь, когда с ней пытаются разговаривать, мимикрируя под ее жаргон. Всегда очень видно, когда взрослые дяди и тети, сценаристы, продюсеры, режиссеры пытаются говорить на молодежном, это выглядит неловко и неубедительно. В разговоре именно с подростковой аудиторией, где тебя "выкупают" сразу с одного слова, очень важно быть искренним», — заявил он.

Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что кинематографисты сталкиваются с нехваткой литературных сюжетов для создания контента для подростков. По его словам, в советское время было множество современной детской литературы, сегодня же таких книг крайне не хватает.