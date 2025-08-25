Режиссер «Кибердеревни» раскрыл секреты второго сезона

Перспективы съемок полнометражного кино будут зависеть от успеха второй части сериала, сказал в эфире НСН Сергей Васильев.

Во втором сезоне сериала «Кибердеревня» будут отсылки сразу к нескольким знаменитым российским и зарубежным картинам, заявил НСН режиссер сериала Сергей Васильев.

Ранее вышел трейлер в частушках ко второму сезону сериала, который стартует в России осенью. В первом сезоне «Кибердеревни» были отсылки к фильму Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Васильев рассказал, что будет дальше, заинтриговав поклонников творчества Леонида Гайдая и Уэса Андерсона.

«Во втором сезоне можно будет встретить отсылки к фильмам "Операция Ы", "Отель «Гранд Будапешт»", "Курьер", "Кавказская пленница" и ко многим другим», — раскрыл секрет режиссер.

По его словам, о полнометражном фильме пока говорить рано, но идеи для такого проекта есть.

«Очень многое будет зависеть от результатов, которые покажет второй сезон, какой отклик он вызовет у зрителей. Но, безусловно, фильм было бы интересно снять — посмотрим. У нас есть несколько идей, которые бы хорошо смотрелись в полнометражном формате», — заключил собеседник НСН.

