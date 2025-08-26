Мэттью Макконахи снимется в новом сериале создателя «Настоящего детектива»

О сотрудничестве Мэттью Макконахи и создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто наконец-то известно официально. Звезда «Интерстеллара» и актёр Коул Хаузер сыграют в новом сериале Пиццолатто.

У нового проекта Ника пока нет названия и каких-либо деталей, поскольку работа над проектом всё ещё на ранней стадии — вплоть до того, что актёры не подписали свои контракты, но наверняка сделают это.

По данным источников, за сериал боролись Amazon, Apple и Netflix и в итоге победил Netflix. То есть проект выйдет на стриминге этой компании. Примечательно, что в этом списке не было HBO, у которого были непростые отношения с Пиццолатто, в прошлом году открыто раскритиковавшего четвёртый сезон «Настоящего детектива».