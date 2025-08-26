Зрители назвали самые запоминающиеся саундтреки в российском кино

Музыку из фильма "Брат" Алексея Балабанова и сериала "Бригада" Алексея Сидорова россияне помнят лучше всего. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Kion и сервиса "МТС Музыка", проведенного в преддверии Дня российского кино (есть в распоряжении ТАСС).

© кадр из фильма «Брат»

Среди отечественных фильмов, вышедших после распада СССР, наиболее ярко опрошенным запомнилась музыка из "Брата", срежиссированного Алексеем Балабановым (67%), "Бумера" Петра Буслова (50%) и "Ассы" Сергея Соловьева (20%).

"Во всех группах интервьюируемых лидерство первых двух картин бесспорно, однако женщины (25%) и пользователи от 18 до 34 лет присудили бронзу "Льду" Олега Трофима, а жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (20%) выдвинули на третье место "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко", - отмечается в исследовании.

"Бригада" Алексея Сидорова (60%), "Бандитский Петербург" Владимира Бортко (49%) и "Солдаты" Сергея Арланова (30%) вошли в число сериалов, премьера которых состоялась после 1991 года, и чьи саундтреки респонденты помнят лучше всего. При этом молодежь (18-24 лет) чаще ставит на первое место "Смешариков" (43%) Дениса Чернова.

Самым популярным саундтреком, прозвучавшим в российском современном фильме, стала песня группы "Кино" "Перемен" (45%), а песня "Город, которого нет" Игоря Корнелюка (62%) лидер среди музыкального сопровождения к отечественным сериалам по запоминанию.

"Отличия в выборе фаворитов заметны для двух возрастных групп с 18 до 24 лет и с 25 до 34 лет: они более близко знакомы с треками "Пыяла" от "АИГЕЛ" (52%) и "Юность в сапогах" от "Конец фильма" (56%) соответственно", - отметили авторы исследования.

Ужасы жанр, которому наиболее важно правильно подобрать саундтрек, считают 32% опрошенных. В этом вопросе женская аудитория больше проголосовала за мелодрамы (38%). Категория респондентов от 56 до 65 лет (32%) и люди, проживающие в городах-миллионниках, отдали предпочтение комедиям (41%).

Также опрос показал, что 66% респондентов добавляют в личный плейлист понравившиеся треки из фильмов и сериалов. Большинство опрошенных (78%) хотели бы, чтобы режиссеры чаще привлекали к созданию саундтреков популярных музыкантов.

"Довериться таланту Басты готовы 40% опрошенных. Немногим меньше (33%) Полине Гагариной. Однако певица обогнала рэпера в симпатии слушателей возрастом от 45 до 65 лет. На третьей строчке расположился Леонид Агутин (25%). Вошли в топ-5 Zivert (22%) и Женя Трофимов (19%)", - отмечается в исследовании.

Об опросе

Опрос провели аналитики холдинга "МТС Медиа" в августе 2025 года, изучив мнение россиян в возрасте с 18 по 65 лет. Онлайн-кинотеатр Kion и "МТС Музыка" входят в холдинг "МТС Медиа".