Минкультуры перестанет выдавать прокатные удостоверения ряду фильмов

Минкультуры России с 1 сентября текущего года начнет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, если в них будет содержаться пропаганда отказа от деторождения. Об этом следует из приказа ведомства.

© Вечерняя Москва

Ранее прокатные удостоверения не выдавались кинолентам, если они нарушали законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержали сведения о способах разработки и изготовления наркотиков, а также пропаганду порнографии, насилия, жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Теперь, как уточняется в документе, пропаганда отказа от деторождения добавлена в перечень причин, по которым фильм не сможет получить прокатное удостоверение.

Отмечается, что обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2030 года, обеспечивая контроль за содержанием кинолент в соответствии с новыми требованиями законодательства, передает РИА Новости.

Ранее в России приступили к созданию собственной киновселенной, которая будет населена отечественными супергероями.