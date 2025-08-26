Зал аплодировал стоя: как встретили вернувшегося из США Валерия Леонтьева

Вернувшийся из США Валерий Леонтьев произвел фурор на «Новой волне» в Казани. Зал аплодировал 76-летнему народному артисту России стоя.

По личной просьбе композитора Игоря Крутого Леонтьев прилетел в Казань на один день и исполнил свои лучшие хиты «Казанова», «Маргарита», «Дельтаплан» и другие.

Зрители тепло приняли артиста, ему кричали «браво» и дарили букеты цветов. Валерий Яковлевич пребывал в отличном настроении и с удовольствием общался с окружающими.

«Сейчас мне всё отдадите, а на потом ничего не останется», - сказал Леонтьев, когда люди выстроились в очередь, чтобы вручить ему цветы.

Поклонники оценили и внешний вид Валерия Леонтьева. Они отметили, что певец находится в отличной форме.

«Стройный, поджарый, скулами можно белье гладить», - приводит Kp.ru слова очевидцев.

Напомним, Леонтьев уехал из России несколько лет назад и объявил о завершении музыкальной карьеры. Он проживает в США. Последний раз певец выступал в Москве в ноябре 2024 года на юбилее Крутого.

Ранее Валерий Леонтьев рассказал о возвращении на сцену на фестивале «Новая волна» в Казани. Исполнитель заявил, что публику и родину не меняет.