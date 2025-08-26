Появился новый кадр хоррора Dust Bunny

Издание Bloody Disgusting опубликовало свежий кадр хоррора Dust Bunny. На нём можно увидеть испуганного Мадса Миккельсена, который куда-то направляется. Актёр, кстати, сыграл одну из ведущих ролей.

В центре сюжета окажется восьмилетняя девочка, которая потеряла своих родителей. Она обратится за помощью к соседу и расскажет, что маму и папу убило нечто живущее под кроватью.

© Bloody Disgusting

В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссёром фильма выступил Брайан Фуллер, работавший ранее с Миккельсеном над сериалом «Ганнибал».

Премьера ленты состоится 5 декабря в зарубежных кинотеатрах.