Вышел трейлер документального фильма «Секс в СССР» с Воробьевым

У "Секса в СССР" с Даниилом Воробьевым появились трейлер, постер и дата премьеры
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал первый трейлер и новый постер своего документального фильма "Секс в СССР" (18+) с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой.
Кроме того, объявлена официальная дата онлайн-премьеры - 4 сентября.
Как следует из названия, проект поведает об интимной жизни эпохи СССР и о её наследии. Прозвучат реальные истории, выступят эксперты, покажут художественные реконструкции.
Премьера фильма состоялась только что прошедшем на фестивале Original+Doc ("РГ" - генеральный партнёр смотра).