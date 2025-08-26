Вышел трейлер документального фильма «Секс в СССР» с Воробьевым

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал первый трейлер и новый постер своего документального фильма "Секс в СССР" (18+) с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой.

Кроме того, объявлена официальная дата онлайн-премьеры - 4 сентября.

Как следует из названия, проект поведает об интимной жизни эпохи СССР и о её наследии. Прозвучат реальные истории, выступят эксперты, покажут художественные реконструкции.

Премьера фильма состоялась только что прошедшем на фестивале Original+Doc ("РГ" - генеральный партнёр смотра).