Когда в России покажут хоррор «Шелби Оукс»

У фильма ужасов "Шелби Оукс. Город-призрак" (18+) появилась дата премьеры в России. В широкий прокат картину выпустят 9 октября.

"Шелби Оукс" - это история о девушке по имени Мия, которая отправляется на расследование в маленький таинственный город Шелби Оукс. 12 лет назад там во время съемок блога пропала её сестра.

Главные роли исполнили Камилль Салливан, знакомая нам по "Эффекту бабочки" и Брендан Секстон III, которого очень ценит Мартин МакДонах, снявший его в "Трех билбордах" и "Семи психопатах".

Особенное внимание приковано к фильму из-за режиссера - блогера с 2 миллионами подписчиков Криса Стакмана. Его обзоры часто вызывают бурную реакцию. Например, на него обрушился шквал критики, когда он поддержал забастовку сценаристов в Голливуде.

Стакман позиционирует себя как кинокритик, ведет блог с 15 лет и теперь решил снять свой первый полнометражный фильм.

Исполнительный продюсер - известный жанровый режиссер Майк Флэнеган.