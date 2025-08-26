Когда стартует второй сезон сериала «Универ. Молодые»

Телеканал ТНТ назвал дату выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые». Шоу, которое развернётся во вселенной «Универа», стартует 8 сентября — премьера состоится в эфире ТНТ.

В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов. Существенные перемены ждут и сам МВГУ – Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены, ставшей новым ректором. Также зрителей ждут новые яркие персонажи: дерзкий адвокат Юра, турецкий «краш» Юсуф, виртуальный наставник Иваныч и целая очередь претенденток на сердце Славика.

К главным ролям в шоу вернулись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, а также Виталий Гогунский (Кузя).