Завершились съемки фильма «Свой/Чужой»

Съемки документального фильма "Свой/Чужой", рассказывающего историю Дэниэла Мартиндейла, который из тыла ВСУ два года помогал российским военным, завершились в Донецкой Народной Республике. Премьера киноленты состоится в Москве в ноябре 2025 года, сообщили ТАСС ее создатели.

© unsplash

Дэниэл Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов. Полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ. 27 октября 2024 года российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка в ДНР, вывели его из зоны боевых действий и доставили в Донецк. Позже он заявил, что не хочет возвращаться в США, а хочет остаться в России и получить гражданство. Летом 2025 года указом президента РФ Мартиндейл получил российское гражданство.

Фильм создан в рамках международного культурного проекта "Реверс" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он показывает возвращение Мартиндейла в село Богоявленка.

«Дэниэл Мартиндейл проходит по улицам, где скрывался, показывает значимые для себя места и впервые заходит в дом, где жил до эвакуации. <…> Картина раскрывает путь героя через "три круга чуждости" и ставит вопрос: что значит быть своим? Так проявляется главный смысл названия. "Свой/Чужой" - это не выбор стороны, а вопрос подлинности: перед людьми, перед совестью, перед Богом. Фильм показывает, что "своим" не рождаются, им становятся, проходя через испытания, выбор и служение другим», — говорится в сообщении.

Как отметил режиссер Василий Цимбал, команда стремилась создать фильм "о поистине уникальном пути человека, прошедшего все испытания войны, движимого единственной мечтой - стать гражданином России, несмотря на все препятствия".