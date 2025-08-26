В Москве стартовала Московская международная неделя кино

В последнюю неделю августа внимание столичного культурного сообщества приковано к масштабному мероприятию — Московской международной неделе кино (ММНК). Москва ежегодно собирает зарубежных и российских экспертов в этой области из десятков стран для обмена опытом, подписания международных контрактов и заключения соглашений.

Москва — город кино

В этом году ММНК началась с деловой программы на площадке кинозавода «Москино». Первым на сессии «Москва — город кино» выступил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. По его словам, доля российских релизов в сборах отечественных кинотеатров выросла с 22% в 2019 году до 82% в 2024 году, а число их зрителей — соответственно с 51,1 млн до 100 млн человек.

«Мы видим, насколько растет интерес зрителей к нашим кинокартинам от года к году. Рост продолжается, хотя мы понимаем, что зритель начинает идти на онлайн-платформы, — рассказал Алексей Фурсин. — Спрос должен породить предложение от представителей индустрии, и для этого должны сработать несколько факторов. В первую очередь город ставит на развитие инфраструктуры. В Москве создана мощная студия для виртуального продакшена, в следующем году появится павильон для водных съемок».

Генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов отметил, что в этом году в одноименном кинопарке открыты пять разных тематических декораций, включая столицу эпохи конструктивизма 1920–1930-х годов, а также русский средневековый город и провинциальные города Европы. В конце 2025-го — начале 2026 года появятся 23 новых павильона.

Руководитель АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский напомнил, что с помощью «Москино» были сняты «ГДР», «Адмирал Кузнецов», «Атом», «Челюскин. Первые», «Враг у ворот», «Значит, нам туда дорога» и другие фильмы и сериалы.

«В стадии подписания или выхода еще порядка 20 проектов», — добавил он.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица рассказал, что его вдохновляют кинозарисовки Дзиги Вертова о Москве, созданные столетие назад, и он хочет снять российскую столицу так же, как Федерико Феллини показал Рим в одноименной картине. По его словам, два оператора, которых он привез с собой, уже проводят первые съемки, включая героев картин. Также Эмир Кустурица намерен снять художественные фильмы по русской классике.

Экранизировать нельзя придумать

Продолжилась деловая программа сессией «Экранизировать нельзя придумать». Основным вопросом дискуссии стала популярность экранизаций и ее причины. Спикеры согласились, что главной причиной востребованности экранизаций у зрителя остается то, что они основаны на уже проверенных историях с собственной маркетинговой базой и сформировавшейся аудиторией, будь то книги или комиксы.

«Все комиксы так или иначе заточены под экранизацию, это по сути своей и есть раскадровка под экранизацию. Переводить комиксы легче, чем дублировать кино. Это классный формат. Комикс — это не жанр, это формат подачи истории, как кино, как песня, контейнер, в который ты закладываешь историю», — объясняет Артем Габрелянов, основатель Bubble Comics.

Отдельно обсудили и разницу между подходами к экранизациям — буквальное следование первоисточнику или создание нового произведения «по мотивам». Сценарист и продюсер Настя Волкова уверена, что взгляд через призму личного эмоционального отклика сценариста необходим.

«Нужно пропустить материал через свои эмоции и личный опыт, и из этого потом рождается что-то живое. Сценарист должен давать свой собственный взгляд на адаптацию», — говорит Настя. Эксперты пришли к выводу, что сценарист не должен быть простой «прокладкой» между писателем и режиссером — ему нужно вступать в диалог с автором книги, добавляя свое видение.

Главным вызовом для экранизаций остаются ожидания зрителей, которые помнят знаковые сцены и эмоции первоисточника. Но тут следует соблюдать баланс: ведь буквальное следование тексту может убить эмоции, а кардинальные изменения — исказить замысел автора и вызвать ненужные споры и дискуссии среди зрителей.

Легенды мирового кинематографа

Сессия «Легенды мирового кинематографа» предоставила аудитории уникальный шанс пообщаться со всемирно известным режиссером, четырехкратным обладателем премии «Оскар» Вуди Алленом. Модерировал встречу знаменитый актер, режиссер, сценарист и продюсер Федор Бондарчук.

Вуди Аллен рассказал о своих ориентирах в русской культуре. «Чехов для всех нас бог. Он великий писатель, все знают Чехова. Как и Пудовкина, и Эйзенштейна. Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев — часть культурного ландшафта всего мира, мы любим их и знаем», — отметил Вуди Аллен. По его словам, он посмотрел советский фильм «Война и мир», который идет более шести часов, в течение одного дня.

Американский кинорежиссер добавил, что несколько раз был в России, в том числе в Москве и Северной столице, но возможности снять кино о нашей стране у него не было.

«Если мне предложат сделать фильм о России, нужно будет хорошо подумать, какой сценарий написать, чтобы он подошел Москве или Санкт-Петербургу», — поделился американский кинорежиссер.

По словам Вуди Аллена, на него оказали огромное влияние фильмы Федерико Феллини, Жана-Люка Годара, Ингмара Бергмана, Акиры Куросавы.

«Эти фильмы производили большое впечатление на мое поколение режиссеров. Но у молодого поколения этого нет. Их больше впечатляют технологические фильмы, кино по комиксам с популярной, но менее существенной фильмографией», — полагает он.

«У авторского кино есть шансы, но у стриминга огромное преимущество. Я привык к старомодным фильмам. Я люблю ходить в кино, но все изменилось. Многие кинотеатры в Нью-Йорке закрылись. Людям нравятся стриминговые платформы. Я делал для телевидения фильм из пяти частей, но мне не понравилось. Я бы предпочел больше этого не делать. Я привык, чтобы кино смотрели в кинотеатрах, а не дома», — рассказал кинорежиссер.

Вуди Аллен поделился секретами своих фильмов. «Многие актеры идут точно по сценарию, я прошу их: “Импровизируйте, будьте собой, не нужно произносить заученный текст”. Если мои фильмы неудачные, в ста процентах случаев это потому, что у меня плохой сценарий. Неуспех связан не с актерской игрой и режиссурой, фильм должен быть написан правильно. Я не принимаю предложений, я делаю фильм сам. Я снял 50 фильмов. Не все из них принесли деньги, но большинство было сделано очень хорошо», — добавил мастер.

Красная дорожка кинотеатра «Художественный»

Первый день ММНК не ограничился только деловой повесткой. Вечером в кинотеатре «Художественный» собралось более 400 человек — звезды отечественной и зарубежной киноиндустрии, почетные гости и журналисты. Поводом для встречи стала официальная церемония открытия Московской международной недели кино.

Мероприятие посетили Александр Цыпкин в роли ведущего, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица, актер и каскадер Марк Дакаскос, а также режиссер Валерия Гай Германика. Знаковое событие навсегда останется ярким моментом в истории «Художественного».

Генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов рассказал гостям о том, как Москва создает экосистему, в которой удобно снимать кино. Важным свидетельством успеха этого начинания служит тот факт, что 90% фильмов снимается именно в Москве. Столица делает крупные инвестиции в кинопроизводственную инфраструктуру и создает возможности для того, чтобы творческие люди и коллективы не оказывались один на один со своими проблемами. «Нам важно стать МФЦ в мире кино, чтобы люди могли прийти и в “одно окно” решить все вопросы», — отметил Прокопов.

Гендиректор «Москино» уверен: кино — перспективная отрасль экономики. Индия, Бразилия, Турция, Китай уже сейчас проявляют интерес к съемкам фильмов в Москве. Это, помимо прочего, создает дополнительный туристический поток в столицу.

«Москва — не декорации и не фон, а хаотичный организм. Я бы подчеркнула эти ее качества, если бы снимала», — поделилась своими ощущениями от столицы Валерия Гай Германика. По мнению режиссера, современному российскому кино сейчас не хватает эмоциональной правды. Когда она появится, это сразу отразится на посещаемости кинотеатров.

Валерия коснулась и более практичных тем, связанных с кинопроизводством:

«Я расскажу, какие преимущества дает ”Москино” молодым кинематографистам с маленькими бюджетами. <...> Это большое количество локаций, которые больше не надо искать. Начнем с того, что если вы хотите снимать в Москве, в “Москино” есть отдел, который помогает договориться с городом о местах, в которых вы хотите снимать. <...> Если вы хотите снимать в Большом театре, съемочный день будет стоить 8-10 миллионов рублей. Есть классный объект “Театр” в “Москино”. В среднем он будет стоить, в зависимости от проекта 150 тысяч рублей в день». «Важно, когда режиссер у тебя звезда, а не функциональная кнопка, — уверена Германика. — Мы должны растить авторов, давать им голос, давать им возможность соприкасаться с временем и показывать его. Когда мы перестанем растить людей-функций, которые умеют работать только по скриптам, дадим им возможность проживать на экране свою боль, зритель это почувствует».

Марк Дакаскос рассказал собравшимся о своем не самом простом пути в кино. Он вырос в семье инструкторов по боевым искусствам, много путешествовал и попал в кино почти случайно в возрасте 19 лет. Скауты нашли его в китайском квартале Сан-Франциско.

«Я снимался и в маленьких фильмах, и в больших, я снимался с Моникой Белуччи, и я благодарен всем и за все. Это всегда было потрясающе, потому что, когда у режиссера есть идея и ее поддерживает продюсер, это здорово, это классная работа, — поделился своими мыслями актер. — В моей жизни, семье, обществе, мире не хватает общения. Удивительно, что мы сейчас все здесь, фильмы объединили нас по всему миру. Может быть, мы не знаем друг друга, но мы разделяем одну любовь, одни мечты».

Эмир Кустурица оказался во многом согласен с взглядами Вуди Аллена:

«В XX веке был общий кинематографический код, все узнавали, откуда какие цитаты. Сейчас нет фильма, который смотрели все. Кино потеряло функцию создания единого культурного кода. Нет Кончаловского, Бондарчука — людей, которые задавали тон кино. Сейчас звезда — Netflix».

В то же время режиссеру свойственен оптимизм в отношении российского кинематографа.

«У богатых стран, таких как Россия, есть возможность сделать хороший кинематограф. <...> У вас есть шанс в новых условиях, в новом мире найти смысл жизни и показать его в фильмах».

Вечер полностью оправдал ожидания гостей: благодаря харизме и таланту ведущего Александра Цыпкина мероприятие прошло на одном дыхании — насыщенно, остроумно и по-настоящему живо. Организаторам удалось создать атмосферу вечера, которую гости еще долго не забудут.

Московская международная неделя кино продлится до 27 августа и принесет еще немало важных для общественной жизни столицы событий.