Netflix выпустил трейлер фильма «Девушка из каюты №10»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер полнометражного фильма «Девушка из каюты №10». Главную роль в психологическом триллере сыграла Кира Найтли, лента выйдет 10 октября.

Сюжет основан на романе Рут Уэйр о путешествии на роскошном круизном лайнере. Во время круиза главная героиня, журналистка обнаруживает, как за борт выбрасывают тело — но ей никто не верит, поскольку весь экипаж и пассажиры на месте.

Помимо Найтли, в съёмках «Девушки» приняли участие Гай Пирс, Ханна Уоддингем, Кая Скоделарио и другие.